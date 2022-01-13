Умер джазмен Жорди Сабатес

11 января в Барселоне на 74-м году жизни умер Жорди Сабатес, пианист, аранжировщик, композитор, один из главных людей в испанском джазе. Об этом передает Emporda со ссылкой на звукозаписывающую компанию музыканта.

Жорди Сабатес Наварро родился 23 октября 1948 года в Барселоне. Учился в Консерватории Лисеу города и на факультете физических наук. Дипломированный специалист по физике.

Активно занялся музыкой с конца 1960-х. При этом особо стоит отметить его сотрудничество с Тоти Соле в группе "Ом" в 1969-1971 годах, певицей Марией дель Мар Бонет и Тете Монтолиу. С последним в 74-м Сабатес записал альбом Vampyria, считающийся одним из лучших в каталонском джазе.

Плюс на счету Сабатеса группа Jarka и плодотворная и признанная критиками сольная карьера. Кроме того Сабатес писал музыку для театра, кино и ТВ, а с 90-го начал создавать так называемые "спектакли о немом кино" - на основе фильмов Жоржа Мельеса, Сегундо де Шомона, Бастера Китона, Фридриха Мурнау ("Носферату") и других.

Лауреат множества премий и регалий.