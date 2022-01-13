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13.01.2022,  
16:04
Текст:  Алексей Моисеев

Уничтожение вертолета Ми-24 в Йемене показали на видео

Королевские военно-воздушные силы Саудовской Аравии смогли выследить и уничтожить вертолет огневой поддержки Ми-24, принадлежавший сторонникам йеменского шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Силы коалиции обнародовали видеокадры, снятые через тепловизионный канал прицельной системы, через которую, по всей видимости, наводился применявшийся в ходе атаки высокоточный боеприпас.

Винтокрылая машина была поражена, когда находилась на земле в каком-то горно-пустынном районе страны. Удивляет то, что полностью отсутствовала какая-либо маскировка, возможно "вертушку" готовили к очередному вылету. Об этом может свидетельствовать воспламенение заправленных топливных баков и взрыв бортового боекомплекта.

Сообщается, что это, якобы, уже третий разбомбленный за последнее время вертолет, однако видеоматериалы обнародованы только сейчас.

Первые данные о том, что хуситы начали применять в ходе боевых действий "двадцать четвертые", появилась в первой половине декабря прошлого года. Тогда стало известно, что Ми-24 в горном районе Джабал-аль-Балак аль-Шарки на юге провинции Мариб атаковал противника, используя неуправляемые авиационные ракеты.

Фото: Derek DeSensi / youtube.com
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По всей видимости, эту победу запишут на свой счет пилоты одного из F-15, задействованных в воздушных операциях над Йеменом. У королевских ВВС внушительный парк таких многоцелевых самолетов различных модификаций, способных брать на борт до 11000 кг различных корректируемых авиабомб и управляемых ракет. С их помощью по территории соседнего государства регулярно наносятся удары.

В разное время сообщалось об уничтожении комплексов противовоздушной обороны, различной бронированной техники, в том числе основных боевых танков.

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