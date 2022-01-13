Утвержден план законопроектной деятельности правительства на 2022 год

- в мае в Госдуму должны представить изменения в Федеральный закон "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" в части предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка по принципу "одного окна" с использованием информационных технологий и ресурсов Пенсионного фонда;

- министерство труда и социальной защиты к апрелю подготовит предложения по направлению средств материнского капитала на оплату образовательных услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями;

- к августу парламентариям планируется представить положения эксперимента по дистанционной розничной торговле рецептурными лекарствами;

- министерству транспорта дано время до июня, чтобы подготовить поправки в законодательство для регулирования обращения и эксплуатации высокоавтоматизированных и полностью автоматизированных транспортных средств;

- Минвостокразвития в феврале внесет в правительство поправки в Налоговый кодекс в части применения пониженных тарифов страховых взносов резидентами преференциальных режимов Дальнего Востока;

- в январе от Минздрава ждут поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие административную ответственность за распространение в СМИ и интернете рекламы поддельных медицинских документов, а также проект изменений в отдельные законодательные акты, чтобы наделить Росздравнадзор полномочиями по блокировке интернет-ресурсов с подобной информацией.

- министерство спорта к середине лета разработает изменения в Уголовный кодекс, увеличивающие наказания за преступления, связанные с применением допинга.