В Беларуси решили создать министерство цифрового развития

Процесс создания нового Министерства цифрового развития приближается в Беларуси к логическому завершению. Эту информацию подтвердил 13 января министр связи и информатизации Константин Шульган по итогам совещания у Александра Лукашенко с руководством правительства.

Своевременность создания новой управленческой структуры, по мнению министра, объясняется ее большим значением для социального и экономического развития страны. В результате обсуждения у главы государства, уточнил он, были определены моменты, которые подлежат проработке в правительстве, после чего проект указа будет внесен на подпись к президенту.

И хотя новое министерство формируется на базе Минсвязи и информатизации, Шульгин дал понять, что происходит это не ради кадровых рокировок и смены вывески. Прежде всего, подчеркнул он, изменятся функции и задачи отраслевого ведомства. Общественное "развитие не остановить, но оно должно быть управляемое и управляемое государственной системой", - уточнил руководитель министерства.

Ранее новостные порталы уже сообщали, что в пятницу на совещании у белорусского лидера с руководством Совмина обсуждался проект указа, которым на базе существующего Министерства связи и информатизации предлагается создать новый государственный орган.

При этом Лукашенко предостерег правительство от поспешности в решении этого вопроса. "Здесь не должно быть гонки. Если что-то меняем, это должны быть изменения по существу. И, самое главное, эти изменения должны быть востребованы обществом, экономикой", - убежден президент.

С одной стороны, констатировал он, "благодаря бурному развитию цифровых технологий мир действительно стал меняться очень быстро. И нам необходимо использовать все преимущества этих процессов. С другой - следует помнить и понимать, что государство в принятии решений по регулированию данной сферы должно работать на опережение".

А главное, полагает белорусский руководитель, "цифровая сфера должна не только улучшать быт людей, но и через высокоэффективные производства повышать их благосостояние. Больше внимания необходимо уделять цифровизации реального сектора экономики, обеспечению конкурентоспособности предприятий".

Обозреватели напоминают, что вопрос о создании нового министерства начал обсуждаться на высшем уровне еще в 2019 году с участием представителей государственных органов, ведущих учебных заведений, IT-сектора и Парка высоких технологий.