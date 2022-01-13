В Германии предложили учредить должность поэта при бундестаге

В немецком бундестаге может появиться новая должность - парламентского поэта. Идею, родившуюся в недрах мюнхенского Кабинета лирики (крупнейшего немецкого общества чтения), поддержала вице-президент бундестага, депутат от "Зеленых" Катрин Геринг-Эккардт. Она собирается вынести инициативу на обсуждение в президиуме пишет Die Welt. Новость - в кои-то веки не о "короне" - вызвала бурное обсуждение в СМИ и соцсетях.

Как известно, "наше все" немцев Иоганн Вольфганг Гете был тайным советником по особым поручениям, военным комиссаром, министром финансов. Так почему бы в XXI веке не учредить официальную должность парламентского поэта? В конце концов, это помогло бы оживить реноме Германии как "страны поэтов и философов". "С помощью поэзии можно впустить в парламент струю живого языка", - заявила госпожа Геринг-Эккардт. Правда, пока совершенно непонятно, чем именно будет заниматься "придворный пиит" в здании рейхстага. "Теперь наши депутаты начнут слагать вирши?" - иронизируют немецкие СМИ.

Да и кого делегировать на политический Парнас? Если уж кто-то и мог бы стать реальным претендентом, то, пожалуй, сопредседатель "Зеленых", новый вице-канцлер и министр по вопросам экономики и климата Роберт Хабек. Профессиональный филолог, он еще в 1990 году студентом выпустил небольшую книгу стихов "Страна во мне". У него есть степень доктора философии по теме "Природа литературы". А еще вместе с женой Хабек занимался поэтическими переводами на немецкий, например, Уильяма Батлера Йейтса. Только вот незадача: о своем литературном прошлом политик вспоминает неохотно.

У этой безобидной инициативы уже появились идейные противники. "Люди искусства должны быть оводами, жалящими плоть сильных мира сего, а не их прислужниками. Зачем создавать элитарный проект?" - возмущался в интервью Tagesspiegel другой вице-президент бундестага, зампред Свободной демократической партии Вольфганг Кубики. В ответ на эту эскападу экс-министр по вопросам окружающей среды Юрген Триттин запустил в Twitter насмешливый флешмоб #Твой стих для Кубики. Пользователи мгновенное разродились истинными шедеврами в самых разных жанрах. Среди них есть, к примеру, лимерики:

Как-то раз в просвещенной Германии

Обнаружился враг стихознания.

Он поэтов лупил

Изо всех своих сил,

Восхищая рабочих Германии.

Иные посвятили депутату-ворчуну японские трехстишия:

В душных объятиях либерала

В цепких лапах зимы

С горящим сердцем

Были и считалочки:

Раз, два, три, четыре, пять,

Лучше шел бы ты гулять,

Нам на нервах не играть!

Другие в прозе негодовали, что немецким политикам, похоже, просто нечем заняться.

Между тем

В 2001 году Канада учредила должность поэта в парламенте. В его обязанности входит сочинение стихов для зачитывания по важным поводам, организация публичных чтений и консультирование парламентской библиотеки насчет приобретения книг. Служителям муз выделяется стипендия - 20 тысяч долларов в год, и еще 13 тысяч на командировочные расходы. Должность рассчитана максимум на два года - как и в США, где в 1985 году было учреждено звание поэта-лауреата при библиотеке Конгресса. Он выступает с лекциями и публичными чтениями, консультирует библиотеку по литературным программам и рекомендует новых поэтов, чьи имена достойны внесения в фонды. Ну, а главное призвание - развивать литературный вкус нации. Кстати, пятым поэтом-лауреатом в Вашингтоне был Иосиф Бродский. Именно он выдвинул идею выдавать томики стихов в аэропортах, супермаркетах и гостиничных номерах.

По ту сторону Атлантики, на туманном Альбионе, звание поэта-лауреата дается на десять лет (до 1999 года оно и вовсе было пожизненным). С начала XVII века оно утверждалось монархом, а в настоящее время кандидатуру рекомендует премьер-министр Британии. По традиции поэт-лауреат обязан откликаться памятными стихами на выдающиеся события в жизни монаршей семьи и всего королевства.