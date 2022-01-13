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13.01.2022 18:53
Рубрика: Власть

В Госдуму внесен проект о защите прав должников

Текст: Татьяна Замахина
Права должников в рамках исполнительного производства защитят дополнительно - проект на эту тему внесен в Госдуму депутатами фракции "Единая Россия".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Речь идет о тех случаях, когда, к примеру, гражданин уже выплатил имеющийся долг, либо объявлен банкротом", - пояснил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Фото: iStock
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Он отметил, что в таких случаях судебным приставам отводится двухмесячный срок для того чтобы прекратить или окончить производство.

"Мы предлагаем четко определить законом срок в три дня на эту процедуру, - пояснил он. - Правоприменительная практика показывает, что ее затягивание приводит к имущественным потерям для должника, так как с него могут продолжать удерживать половину дохода, и для возвращения этих средств нередко требуется не один месяц судебных разбирательств".

По его словам, внесение предложенной поправки в законодательство позволит защитить права граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также разгрузить судебную систему и упорядочить исполнительное производство.

Проект обязывает судебных приставов завершить исполнительное производство о взыскании долгов в течение трех дней после наступления бесспорных оснований для его окончания или прекращения. В пояснительной записке авторы напоминают, что к таким основаниям относятся погашение задолженности или признание должника банкротом, отмена или признание недействительным исполнительного документа, на основании которого возбуждено исполнительное производство, невозможность взыскать задолженность из-за отсутствия у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание.

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