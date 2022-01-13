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13.01.2022 14:26
Рубрика: В мире

В Испании конфисковали "неправильный" хамон на более чем миллион евро

Текст: Юрий Когалов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Гражданская гвардия Испании конфисковала крупную партию "неправильного" хамона. Как сообщили в МВД пиренейского королевства, общая стоимость деликатесов, произведенных с нарушениями, составила более одного миллиона евро.

Фото: iStock
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В ходе расследования правоохранительные органы обнаружили, что сыровяленые свиные ноги, которые выдавались за хамон иберико (этот вид продукта считается элитным и, соответственно, продается за немалую цену), имели "аномалии". Стоит отметить, что за производством хамона в Испании следят регулирующие советы, ими четко определено, как должен маркироваться продукт и какими документами сопровождаться в зависимости от того, какая порода свиней использовалась, как животные откармливались, сколько по времени вызревало мясо. Эти правила, позволяющие четко проследить цепочку производства, и были нарушены. С учетом того, что деликатес в Испании имеет особый статус, его производят только в регионах защищенного наименования, "неправильный" хамон был признан "опасным для здоровья потребителей". Теперь вся изъятая партия будет уничтожена. Причастным к ее продаже грозит обвинение в мошенничестве.

Примечательно, что начало расследованию положила простая инспекция, проведенная в заведении общественного питания в провинции Бадахос.

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