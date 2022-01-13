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13.01.2022 16:07
Рубрика: В мире

В Испании ограничили стоимость тестов для самодиагностики на коронавирус

Текст: Юрий Когалов

Власти Испании приняли решение ограничить цены на тесты для самодиагностики на коронавирус. Отныне в аптеках они могут стоить не более 2,94 евро.

Фото: iStock
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До сегодняшнего дня цены на такие тесты в Испании были одними из самых высоких в Европе, в зависимости от города или даже конкретной аптеки они варьировались от 4,5 до 10 евро (из-за спроса, выросшего в десятки раз перед новогодними праздниками, даже возникла нехватка товара, что тоже отразилось на его стоимости). Одна из крупнейших партий страны - Народная партия, в настоящее время находящаяся в оппозиции, предлагала снизить цену до 2 евро (как в соседней Португалии). Но министерство здравоохранения не решилось на такой шаг. Межведомственная комиссия по ценам на лекарства установила верхнюю планку на уровне 2,94 евро, поскольку сами аптеки закупают тесты по 2,9 евро, и более низкая цена могла бы привести к дефициту товара. Аптеки и так на первом этапе останутся практически без прибыли, указали в минздраве. Как ожидается, в будущем спрос на тесты упадет, и отпускная цена поставщиков снизится.

В то же время минздрав отказался разрешить обычным супермаркетам продавать такие тесты. Согласно законодательству медицинские продукты могут продаваться только в аптеках.

Примечательно, что решение о регулировании цен было принято на фоне шестой волны коронавируса в Испании и рекордных показателей заражения. За предыдущие сутки было выявлено почти 180 тысяч случаев. И 3,1 тысячи на 100 тысяч жителей за последние две недели (порогом, когда распространение инфекции находится под контролем, считается уровень в 500 случаев на 14 дней). В Европе ситуация хуже только во Франции, Португалии, Великобритании и Италии.

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