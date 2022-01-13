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13.01.2022 06:00
Рубрика: Экономика

В Минтрансе рассказали о новых круизных маршрутах

Текст: Евгений Гайва
Новые круизные маршруты появятся по реке Волхов, по Приладожским и Онежским каналам, на реке Ока, рассказал в интервью "Российской газете" заместитель министра транспорта Александр Пошивай. Такие возможности появятся после улучшения судовых ходов по рекам.
Фото: Анна Скудаева/РГ Фото: Анна Скудаева/РГ
Фото: Анна Скудаева/РГ

"До 2030 г. Росморречфлот планирует улучшить судовые ходы для движения туристских пассажирских судов по новым маршрутам. Реализуется проект на реке Волхов для захода судов в Великий Новгород. Предусматривается создать улучшенные судоходные условия по Приладожским и Онежским каналам, на реке Ока с возобновлением маршрута "Золотое кольцо", - сказал Пошивай.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС
Стали известны цены на круизы в 2022 году

По словам замминистра, в 2021 году были популярны круизы по внутренним водным путям европейской части России. Например, трехдневные маршруты из Санкт-Петербурга до Валаама, из Москвы до Углича, Мышкина и Твери, а также рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом.

Развитию круизного туризма способствовали работы по модернизации инфраструктуры. В 2021 году после реконструкции был введен гидроузел "Белоомут" на Оке, что позволило вернуть на эту реку большое судоходство. Ранее силами Канала имени Москвы был восстановлен дебаркадер в центре Рязани, что позволило возобновить прервавшиеся 20 лет назад речные круизы в этот древний город, отметил Пошивай.

Полностью интервью с заместителем министра транспорта Александром Пошиваем читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".

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