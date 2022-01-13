В Минтрансе рассказали о новых круизных маршрутах

Новые круизные маршруты появятся по реке Волхов, по Приладожским и Онежским каналам, на реке Ока, рассказал в интервью "Российской газете" заместитель министра транспорта Александр Пошивай. Такие возможности появятся после улучшения судовых ходов по рекам.

"До 2030 г. Росморречфлот планирует улучшить судовые ходы для движения туристских пассажирских судов по новым маршрутам. Реализуется проект на реке Волхов для захода судов в Великий Новгород. Предусматривается создать улучшенные судоходные условия по Приладожским и Онежским каналам, на реке Ока с возобновлением маршрута "Золотое кольцо", - сказал Пошивай.

По словам замминистра, в 2021 году были популярны круизы по внутренним водным путям европейской части России. Например, трехдневные маршруты из Санкт-Петербурга до Валаама, из Москвы до Углича, Мышкина и Твери, а также рейсы между Москвой и Санкт-Петербургом.

Развитию круизного туризма способствовали работы по модернизации инфраструктуры. В 2021 году после реконструкции был введен гидроузел "Белоомут" на Оке, что позволило вернуть на эту реку большое судоходство. Ранее силами Канала имени Москвы был восстановлен дебаркадер в центре Рязани, что позволило возобновить прервавшиеся 20 лет назад речные круизы в этот древний город, отметил Пошивай.

Полностью интервью с заместителем министра транспорта Александром Пошиваем читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".