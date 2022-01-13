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13.01.2022 16:35
Рубрика: Экономика

В Минтруде пояснили, почему важно поддержать занятость молодежи

Текст: Елена Манукиян

К 2030 году число молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет увеличится на 3 млн человек. Однако в этот же период окажется самой немногочисленной активная категория занятого населения, к которой относятся граждане от 30 до 44 лет, поскольку эту нишу займут люди, рожденные в 90-е годы. Именно поэтому сегодня формируются и запускаются программы по вовлечению молодежи на рынок труда, пояснил министр туда и социальной защиты Антон Котяков, выступая на Гайдаровском форуме на сессии "Стратегия социального развития: среднесрочные приоритеты".

Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
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Он напомнил, что в этом году запущена программа, которая включает мероприятия по ранней профориентации школьников, приобретению первых практических навыков, поощрению работы и предпринимательства в период учебы, а также снижению молодежной безработицы. Кроме того, начнется тестирование системы для перевода в электронный вид производственной практики. Это облегчит студентам поиск выбора компании, где можно будет применить полученные знания и "отточить" свои навыки.

По словам министра, при формировании программ поддержки молодежной занятости учитывается и смещение среднего возраста рождения детей у женщин - с 27 до 29 лет. Кроме того, чтобы оставаться востребованными на рынке труда женщины с детьми дошкольного возраста могут бесплатно пройти переобучение. Получить новые знания и навыки за счет средств федерального бюджета в рамках федерального проекта "Содействие занятости" также могут россияне до 35 лет, которые после завершения учебы или военной службы более четырех месяцев не смогли трудоустроиться, молодые люди без профессионального или высшего образования или находящиеся под риском увольнения, студенты последних курсов высших и средних профессиональных учебный заведений, если для них отсутствует подходящая работа по полученной специальности и граждане старше 50 лет.

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