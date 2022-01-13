В Минтруде рассказали, какие специалисты будут нужны работодателям

Новости

Минцифра сделает облачные сервисы более доступными для малого бизнеса 16:19
"Автодор" приступил к подготовке к строительству моста на М-4 "Дон" 16:12
Путин обсудил с премьером Израиля международную повестку 16:07
В Испании ограничили стоимость тестов для самодиагностики на коронавирус 16:07
Врачи подобрали диету, снижающую уровень холестерина на 30% 16:05
Эксперты сравнили сумму запрошенных россиянами кредитов с бюджетом Парагвая 15:53
Столичные горслужбы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада 15:52
Двадцать хоккеистов минского "Динамо" сдали положительные тесты на COVID 15:52
Оверчук рассказал о планах по дальнейшему развитию ЕАЭС 15:45
Лавров напомнил обещания США и Британии о нерасширении НАТО на Восток 15:42
Лавров: Россия не будет обсуждать с США отвод войск на своей территории 15:40
Боррель: ЕС не может запретить "Северный поток-2" 15:37
Рябков: Украина упивается иллюзией реванша 15:33
Лавров: США и НАТО обещали скоро ответить на предложения РФ по безопасности 15:31
Кудрин оценил необходимость массовых выплат из-за штамма "омикрон" 15:24
Чубайс: Энергопереход не приведет к снижению потребления энергии 15:23
Кудрин оценил угрозу санкций США против России 15:18
Число работников соцсферы к 2030 году увеличится на миллион 15:16
Рябков сообщил о консультациях Путина с военными по ситуации на Украине 15:14
На австрийских горнолыжных курортах ввели обязательное ношение защитных масок 15:10
Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Казахстане 15:04
Чубайс: Нужно по максимуму использовать наш экспортный потенциал по углю 15:03
Госкомпании закупили отечественной продукции на 5,5 трлн рублей в 2021 году 14:59
Лавров: Переговоры по безопасности показали серьезность противостояния в мире 14:57
Хуснуллин: Число пользователей общественным транспортом за 10 лет снизилось на 19% 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
13.01.2022 15:56
Рубрика: Экономика

В Минтруде рассказали, какие специалисты будут нужны работодателям

Текст: Елена Манукиян
В ближайшие десять лет на 70% увеличится спрос на специалистов в IT-сфере и на 30% в индустрии гостеприимства. Будут нужны новые люди в научной и социальной сфере, строительстве, здравоохранении. Незначительно, но вырастет потребность в работниках в сферах энергетики и торговли. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая на Гайдаровском форуме на сессии "Стратегия социального развития: среднесрочные приоритеты".

По словам министра, на рынок труда влияет цифровизация, которая меняет технологические и производственные процессы. В связи с этим работодатели будут требовать от работников новых знаний и большей половине занятых граждан потребуется профпереподготовка или повышение квалификации.

"Важно сформировать в сознании граждан стремление к обучению", - подчеркнул министр.

Составлен список востребованных профессий на рынке труда ЕЭАС

Между тем, уже в этом году с помощью нового сервиса "Биржа навыков" на портале "Работа в России" соискатели смогут проследить, как поменяется их средняя зарплата после получения тех или иных знаний и навыков, рассказали "Российской газете" в пресс-службе минтруда.

По данным оператора федерального проекта "Содействие занятости" - Томского государственного университета (ТГУ) уже сегодня ценный сотрудник с высокой конкурентоспособностью - это тот, кто может продуктивно работать и одновременно учиться онлайн". При этом, после повышения квалификации маркетолог с опытом 5-10 лет может увеличить свой доход на 60%, менеджер по продажам в сфере туризма - на 40%. На треть вырастет средняя зарплата на рынке труда у редактора или копирайтера, который окончил курсы SMM-менеджера.

В Москве начинающий специалист с базовым образованием, умеющий работать с цифровыми платформами, будет получать в среднем 90 тысяч рублей в месяц. Со временем и прохождением испытательного срока он может зарабатывать уже более 150 тысяч рублей.

Экономика Работа Занятость Правительство Минтруд Гайдаровский форум Рынок труда

Главное сегодня

Песков назвал запредельной мерой новые возможные санкции США
Рябков: Украина упивается иллюзией реванша
Боррель: ЕС не может запретить "Северный поток-2"
Чубайс: Владимир Путин увел Россию с тупикового пути развития
Кудрин: Уровень жизни в современной России на 20% выше, чем во времена СССР
Минтруд напомнил, сколько еще дней предстоит отдыхать в 2022 году
Повторение 2015 года: Что может произойти с банковскими вкладами