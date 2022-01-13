В Минтруде рассказали, какие специалисты будут нужны работодателям

В ближайшие десять лет на 70% увеличится спрос на специалистов в IT-сфере и на 30% в индустрии гостеприимства. Будут нужны новые люди в научной и социальной сфере, строительстве, здравоохранении. Незначительно, но вырастет потребность в работниках в сферах энергетики и торговли. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков, выступая на Гайдаровском форуме на сессии "Стратегия социального развития: среднесрочные приоритеты".

По словам министра, на рынок труда влияет цифровизация, которая меняет технологические и производственные процессы. В связи с этим работодатели будут требовать от работников новых знаний и большей половине занятых граждан потребуется профпереподготовка или повышение квалификации.

"Важно сформировать в сознании граждан стремление к обучению", - подчеркнул министр.

Между тем, уже в этом году с помощью нового сервиса "Биржа навыков" на портале "Работа в России" соискатели смогут проследить, как поменяется их средняя зарплата после получения тех или иных знаний и навыков, рассказали "Российской газете" в пресс-службе минтруда.

По данным оператора федерального проекта "Содействие занятости" - Томского государственного университета (ТГУ) уже сегодня ценный сотрудник с высокой конкурентоспособностью - это тот, кто может продуктивно работать и одновременно учиться онлайн". При этом, после повышения квалификации маркетолог с опытом 5-10 лет может увеличить свой доход на 60%, менеджер по продажам в сфере туризма - на 40%. На треть вырастет средняя зарплата на рынке труда у редактора или копирайтера, который окончил курсы SMM-менеджера.

В Москве начинающий специалист с базовым образованием, умеющий работать с цифровыми платформами, будет получать в среднем 90 тысяч рублей в месяц. Со временем и прохождением испытательного срока он может зарабатывать уже более 150 тысяч рублей.