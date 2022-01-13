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13.01.2022 13:03
Рубрика: Культура

В Одессе квартиру писателя-сатирика Жванецкого превратят в музей

Текст: Сусанна Альперина
В Одессе в квартире 133 в доме по улице Старопортофранковской (недалеко от Привоза), где жил писатель-сатирик Михаил Жванецкий, откроется  музей. Информацию об этом распространила пресс-служба Одесского горсовета, но обозревателю "РГ" об этом рассказали жена сатирика Наталья Жванецкая, а также литературный секретарь писателя Олег Сташкевич. Во Всемирном клубе одесситов, президентом которого был Жванецкий, информацию подтвердили. Все работы проводятся с согласия и под руководством жены сатирика Натальи Жванецкой.

"На втором этаже в комнатах будут организованы экспозиции, а на первом планируется создать сувенирную лавку... Мы планируем открыть музей-квартиру уже к этому туристическому сезону. Уверен, он также, как и музей-квартира Леонида Утесова, станет одним из мест, посещаемых туристами", - говорит мэр города Геннадий Труханов.

Фото: Сусанна Альперина/ РГ
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На сегодняшний день проводятся работы по замене кровли, укреплению стен и фундамента будущего музея. Затем начнутся работы по замене межэтажного перекрытия, инженерных коммуникаций и перестенок, а в дальнейшем отделочные работы, также будет проводиться реставрация мебели, оконных рам, дверей и так далее. Об этом уже подробно пишут мировые СМИ.

Отмечается, что решение о создании коммунального учреждения "Одесский муниципальный музей-квартира Михаила Жванецкого" было принято 28 июля 2021 года. Работы по капитальному ремонту сооружения производятся за внебюджетные средства.

Культура Литература Персона: Михаил Жванецкий

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