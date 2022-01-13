В понедельник экс-президент Порошенко вернется на Украину

Главной темой украинских СМИ, кроме энергетического кризиса и обсуждения Украины на женевских и брюссельских переговорных площадках, без сомнения является грядущее возвращение экс-президента Петра Порошенко на родину из затянувшегося на месяц дипломатического турне.

В Киеве его ждет принудительный привод в суд для избрания меры пресечения по обвинению в госизмене, выразившейся в закупках донбасского угля. Покорно следовать процедуре Порошенко не намерен, поэтому заранее предупреждает президента Владимира Зеленского, что появление его в Киеве будет громким, и затмит все проблемы, с которыми тот когда-либо сталкивался.

Напомним хронологию: 17 декабря прошлого года следователи прокуратуры пытались вручить Порошенко повестку на допрос, но тот решительно, выругавшись по-русски, отверг вызов, и уже через считаные часы был в Польше. За время его отсутствия суды удовлетворили ходатайства следственных органов о задержании экс-президента и наложили арест на его имущество, но как замечают эксперты - неполный и избирательный. Например, он сохраняет фактический контроль над двумя своими телеканалами ("Пятый" и "Прямой"), поскольку арест запрещает любые юридические действия с имуществом - продажу или отчуждение, но не возбраняет пользование им. Что касается меры пресечения, то Порошенко грозят арестом или залогом в миллиард гривен (около 37 миллионов долларов). Такие деньги, согласно декларации, у миллиардера Порошенко есть попросту в форме наличности, так что надежды увидеть его за решеткой на сегодня тщетны.

Впрочем, с самого начала говорилось, что "посадка" Порошенко, которой грозился Зеленский в ходе избирательной кампании и перед знаменитыми стадионными дебатами - не цель атаки на предшественника. Офис президента как раз хотел оставить Порошенко в изгнании, которое неизбежно ослабило бы его влияние на политические процессы и сделало уязвимой материальную и электоральную базу. Тем более что внешние распорядители в лице послов G7 однозначно и решительно на защиту Порошенко не встали, настояв только на прозрачном и законном разбирательстве, без политизации процесса, и заняв позицию над схваткой.

Однако Порошенко принял игру на повышение, назначил дату своего возвращения и не прямо, но через окружение, призвал сторонников на защиту. СМИ со ссылкой на источники анонсировали разные форматы возвращения, например во Львов, где Порошенко наиболее популярен и мог бы бесплатно собрать тысячи сторонников, чтобы уже в их сопровождении двигаться на Киев. Обсуждался и прорыв через сухопутную польско-украинскую границу по примеру экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в сентябре 2017 года. Но в итоге Порошенко остановился на формуле известного берлинского пациента - тот тоже вернулся в Россию из Германии ровно год назад, 17 января. Так и Порошенко ждут утром в понедельник обычным рейсом из Варшавы в столичном аэропорту Жуляны.Там его встретит группа поддержки из депутатов и членов партии "Европейская солидарность", которая, по задумке, должна предотвратить арест у трапа и сопроводить его в суд, где уже будет давить на суд.

Прорыв Порошенко на оперативный простор обязательно отразится на внутренней и внешней политике Украины

Возвращение Порошенко безусловно обострит внутриполитическую обстановку: если тому удастся показать массовость поддержки - а мобилизация по социальным сетям идет нешуточная, в том числе среди неонацистов, - то Зеленскому придется отступить, понеся очередную репутационную потерю. Или же Зеленский примет вызов, а полиция попытается арестовать предшественника, как тот в свое время арестовал бегающего по крышам Саакашвили. Вот только в способность Зеленского вступить в бой по-настоящему, а не в постановочном ролике, сегодня на Украине мало кто верит.