В Роспотребнадзоре рассказали, какие прививки необходимо делать взрослым людям

Базовая вакцинация, обеспечивающая иммунитет от 12 опасных инфекций, согласно национальному календарю профилактических прививок, проводится в детстве. При этом в некоторых случаях прививки рекомендованы и взрослым людям. В Роспотребнадзоре ответили на вопросы, в каких случаях необходима вакцинация взрослых.

Согласно национальному календарю, взрослые должны получать прививки от дифтерии и столбняка каждые десять лет. Кроме того, тем, кто не получил в детстве прививку от гепатита В, она должна быть сделана во взрослом возрасте. Рекомендуется также тем, кто не получил своевременно прививку от кори, сделать ее в возрасте 18-35 лет. Кроме того, женщин детородного возраста (18-25 лет), не привитых в первые годы жизни (или не имеющих сведений о такой прививке), требуется защитить от краснухи (эта инфекция, если заболевает беременная женщина, несет серьезную угрозу будущему ребенку). Пожилых людей прививают от пневмококковой инфекции. В некоторых случаях взрослым приходится делать плановые прививки от клещевого энцефалита и других инфекций (при выезде в эндемичные страны и регионы), экстренно прививаться от столбняка, бешенства (в случае получения "грязной" травмы или контакта с потенциально больным животным). Ежегодно проводятся прививочные кампании от гриппа - сначала прививали детей и людей из групп риска, но уже несколько лет бесплатно вакцинироваться могут все желающие.

1. Надо ли проверять уровень антител после вакцинации?

Вакцины, применяемые сегодня от всех инфекций, хорошо изучены. В клинических исследованиях тщательно оценивалась динамика антител в ответ на введение вакцины, были разработаны оптимальные схемы вакцинации. Все прививки, выполняемые в соответствии с рекомендациями, отраженными в инструкции к препарату, обеспечивают надежную защиту. Поэтому нет необходимости каждому человеку определять уровни иммунного ответа. "Научно-исследовательские организации Роспотребнадзора регулярно проводят выборочную оценку напряженности иммунитета среди населения против кори, дифтерии, столбняка, коклюша и других инфекций. При снижении числа лиц, имеющих достаточное количество тех или других антител, даются рекомендации для повышения уровня защиты с помощью вакцинации определенных групп населения", - сообщили в ведомстве.

2. Если нет данных о прививке в детстве, но рекомендовано вакцинироваться, нужно ли предварительно проверить уровень антител к инфекции?

Если у человека по каким-то причинам нет данных о сделанных прививках или наличии иммунитета после перенесенного заболевания, лабораторная диагностика помогает ответить на вопрос, есть ли у человека специфический иммунитет (то есть антитела к определенной инфекции). В лабораториях в настоящее время выполняют тесты на наличие антител IgG к кори, краснухе, эпидемическому паротиту, гепатиту В (анти-HBsAg), гепатиту А, дифтерийному и столбнячному анатоксину, вирусу клещевого энцефалита и некоторым другим возбудителям.

Помимо коронавирусной инфекции и гриппа, одним из самых повсеместно распространенных возбудителей остается пневмококк, против которого тоже есть вакцина. Пневмококк приводит к пневмонии, но также может стать причиной бронхита, отита, гайморита, менингита, артрита. При вирусной инфекции (например, при гриппе) присоединение пневмококка может существенно ухудшить состояние и прогноз заболевания. "В первую очередь вакцинация против пневмококка рекомендуется пожилым старше 60 лет и людям, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной системы", - отмечают специалисты Роспотребнадзора.

3. Зачем нужно перепрививаться от дифтерии и столбняка?

Прививку против дифтерии и столбняка рекомендовано повторять каждые десять лет. Только благодаря своевременной вакцинации случаи этих заболеваний очень редки в России. В тех странах, где число вакцинированных ниже 90%, сразу отмечается рост заболеваемости этими инфекциями. Сейчас появилась новая комбинированная (трехкомпонентная) вакцина для взрослых. Она защищает сразу от дифтерии, столбняка и коклюша, частота которого среди взрослых существенно выросла в последние годы.

4. Как вакцинация влияет на заболеваемость?

К заболеваниям, которые в нашей стране стали встречаться реже за счет активной вакцинации не только детей, но и взрослых, относятся гепатит В и корь. Против этих инфекций сейчас вакцинировано большинство населения. Если по каким-то причинам курс вакцинации не был проведен или завершен, нужно сделать эти прививки. Гепатитом B, например, можно заразиться при незащищенном половом контакте или если загрязнен медицинский инструментарий, то есть профилактические меры не всегда зависят от самого человека. А прививка надежно защищает от подобных случайностей. Дополнительная вакцинация против кори через десять лет показана при росте заболеваемости и при возможных контактах с заболевшими тем людям, у которых отсутствует иммунитет.

Также благодаря высокому уровню иммунизации и коллективного иммунитета в нашей стране за последние годы отмечаются лишь единичные случаи краснухи и эпидемического паротита. Но риск столкнуться с заболевшим и заразиться есть, например, во время поездок в страны, где эти заболевания распространены. Поэтому нужно сделать прививку против этих инфекций тем, кто не болел этими инфекциями и не был против них вакцинирован.

5. Какие прививки нужно делать перед поездкой в другие регионы и страны?

При высоком риске заболеть (при вспышках заболеваний на отдельных территориях или перед поездкой в страны с неблагополучной ситуацией) могут понадобиться прививки против гепатита А, менингита, полиомиелита. Перед поездкой в некоторые тропические страны и эндемичные регионы выполняют менее известные прививки - против туляремии, холеры, дизентерии, лептоспироза, сибирской язвы и некоторых других заболеваний. Для поездок в некоторые страны Африки, центральной и южной Америки необходима вакцинация против желтой лихорадки.

Перед поездкой в другие регионы или страны нужно уточнить, какие инфекционные заболевания там распространены и защититься. Причем это касается не только туристических поездок в экзотические страны, но и в некоторые регионы нашей страны. Так, в Сибири, на Дальнем Востоке, в Поволжье, на Урале, ряде областей северо-западного и центрального федеральных округов распространен клещевой энцефалит. Поэтому проживающим в эндемичных районах и выезжающим в них нужно обязательно вакцинироваться против этой инфекции.