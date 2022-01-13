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13.01.2022 01:54
Рубрика: Экономика

В России снизилось число дачников и мелких хозяйств

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8654)
Фермерских кроликов или пахучих помидоров с огорода в России становится все меньше. Дачники, личные подсобные и фермерские хозяйства уходят с рынка, а крупные агрохолдинги становятся еще крупнее. Результат такой монополизации - риск снижения качества продукции и диктата цен. Такие выводы можно сделать из предварительных итогов микросельхозпереписи 2021 года.
Новые дачники черпают знания из интернета. А там бредовых советов хватает. В итоге они теряют урожай и бросают огород Фото: Борис Долгих Новые дачники черпают знания из интернета. А там бредовых советов хватает. В итоге они теряют урожай и бросают огород Фото: Борис Долгих
Новые дачники черпают знания из интернета. А там бредовых советов хватает. В итоге они теряют урожай и бросают огород Фото: Борис Долгих

Так, по данным Росстата, с 2016 года (когда проводилась последняя всероссийская сельхозперепись) количество крупных сельхозорганизаций увеличилось с 7,6 тыс. до 9,6 тыс. единиц. А количество малых сельхозпредприятий уменьшилось с 24,3 тыс. до 20,9 тыс. единиц. Фермерских хозяйств и ИП стало меньше на 51,6 тыс. единиц (вместо 174,8 тыс. стало 123,2 тыс.). Некоммерческие товарищества потеряли 3,7 тыс. единиц - с 75,9 до 72,2 тыс. единиц.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Сельхозпроизводители укрупняются во всех странах, но не так быстро. А чем меньше конкуренция, тем больше риск диктата цен. Особенно тогда, когда закрыты рынки от конкурентных продуктов, предупреждает директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. Правда, из результатов сельхозпереписи непонятна степень концентрации земли в руках агрохолдингов. Если бы перепись фиксировала финансовые показатели (в том числе распределение господдержки), была бы понятна причина укрупнения хозяйств, считает эксперт.

Фермеры уходят в личные подсобные хозяйства (ЛПХ), чтобы не отчитываться о продукции, снизить налоговую нагрузку и избежать многочисленных проверок. А ЛПХ становится меньше из-за сокращения сельского населения, и в первую очередь старшего поколения, которое привыкло держать хозяйство, говорит президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов России (АККОР) Владимир Плотников.

Это может привести к сокращению рабочих мест, объемов производства сельхозпродукции и снижению качества продуктов, ведь крупным агрохолдингам не придется конкурировать с качественными фермерскими помидорами или мясом, считает эксперт. Необходимо перераспределить господдержку от крупных агрохолдингов в сторону мелких хозяйств, говорит Плотников. Сейчас приоритет - в пользу крупных компаний. А если поддержку им пытаются сокращать, агрохолдинги грозят ростом цен. Например, на днях три мясных ассоциации обратились к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с предложением не снижать субсидирование процентной ставки по уже выданным льготным кредитам.

Молодежь сейчас начинает интересоваться выращиванием экопродуктов. Но в этом деле оказывается слишком много трудностей, говорит председатель общественной организации "Садоводы России" Андрей Туманов. "Новое поколение огородников, обученных интернетом и не умеющих отличать откровенный бред от действительно дельных советов, борется с болезнями растений йодом и подкармливает их дрожжами и содой. В результате остается без урожая и бросает бесперспективное занятие", - поясняет эксперт.

Но главное - пробелы в законодательстве. Например, в СНТ (садовое некоммерческое товарищество) все вопросы решаются исключительно за счет садоводов. "В любом СНТ тлеют десятки внутренних конфликтов, которые годами не решаются в правоохранительных органах и судах. При этом 90% конфликтов легко могут быть решены подготовленными юристами-медиаторами", - возмущается Туманов. В итоге даже в Московской области есть товарищества, где брошено до 50% участков. А это усугубляет ситуацию, потому что оставшиеся дачники должны платить в итоге больше, говорит эксперт.

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