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13.01.2022 19:23
Рубрика: Власть

В России создали цифровой макет атомной подводной лодки

Текст: Александр Емельяненков
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8655)
Четыре ведущих конструкторских бюро в области кораблестроения - "Алмаз", "Малахит", "Рубин" и Северное ПКБ - во взаимодействии с "Севмашем" создали первый в России цифровой макет атомной подводной лодки.

Как пояснили "РГ" на самой верфи, это не просто цифровой макет для выставки, деловой презентации или музея. Идея реализована "в рамках единого проектно-производственного пространства, созданного предприятием и четырьмя конструкторскими бюро", говорится по этому же поводу в сообщении Объединенной судостроительной корпорации, куда входят и сама верфь, и четыре профильных КБ.

Фото: Фото из архива В.Н. Буркатова
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В процессе делового взаимодействия применены технологии так называемого реверсного проектирования, методы объемного лазерного сканирования и оптико-электронные инструменты измерений. Для внедрения инноваций непосредственно на "Севмаше" были переоборудованы рабочие места, закуплено и установлено программное обеспечение, налажены каналы передачи информации и баз данных между верфью и КБ. Инженерно-технический персонал прошел обучение новым методам подготовки производства.

Что это дает на практике? Благодаря цифровизации и трехмерному моделированию значительно повышена точность расчетов и эффективность конструкторско-технологической подготовки ключевых производственных процессов. На основании трехмерной модели подводной лодки была выпущена технологическая документация для изготовления корпусных конструкций, спроектированы маршруты прокладки трубопроводов. Уже только это позволяет оптимизировать производственный процесс, сократить число дорогостоящих переделок.

Кроме того, на цифровом макете удалось сымитировать процессы сборки и совместную работу сложных изделий машиностроения, которые устанавливаются на подводных лодках. А это позволяет предвосхитить и снять многие вопросы еще до начала заводских испытаний, в конечном счете - сократить сроки создания новых АПЛ.

Полученные на этот момент результаты утверждены управляющим комитетом проекта, гендиректором "Севмаша" Михаилом Будниченко и главой ОСК Алексеем Рахмановым. Сейчас на предприятии идет масштабирование проекта, на производство планомерно внедряют новые технологии и необходимый для этого цифровой инструментарий.

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