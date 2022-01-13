В России выросли продажи СТМ-техники

Спрос на крупную и малую бытовую технику под собственными торговыми марками (СТМ-технику) вырос на 70%. Об этом "РГ" сообщили в "М.Видео-Эльдорадо".

"Спрос на крупную и малую бытовую технику собственных брендов относительно прошлого года вырос на 70%, некоторые товарные группы стали доступнее по цене на 30-35%, в ряде сегментов доля СТМ-техники достигла 40%", - подчеркнули представители ретейлера.

По словам аналитиков, потребности покупателей не ограничиваются "первыми ценами" и нижним диапазоном, растет спрос на более функциональные товары из среднего ценового сегмента.

СТМ-техника привлекает покупателей дешевизной по сравнению с известными брендами. Например, СТМ-Холодильники стоят на 30 -50% дешевле, по сравнению с их аналогами от крупных брендов. Робот-пылесос стоит 10 тысяч рублей, а телевизоры с диагональю от 65 дюймов стоят почти вдвое ниже среднего чека на рынке.