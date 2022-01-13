В Росздравнадзоре пояснили, как маркировка лекарств помогла в пандемию

Сегодня на рынок практически не выходят лекарства без маркировки, всего в системе мониторинга движения лекарственных средств (МДЛП) зарегистрировано 37 тысяч наименований препаратов и 91 тысяча организаций, в числе которых - производители, поставщики, больницы и аптеки. Об этом заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на Гайдаровском форуме на сессии "Новые форматы лекарственного обеспечения".

Она пояснила, что маркировка лекарств помогает отслеживать наличие жизненно необходимых лекарств в каждом регионе. "В период, когда было необходимо срочно решать вопросы с обеспеченностью новыми лекарствами, необходимыми для лечения пациентов с коронавирусом, мы в режиме реального времени видели и понимали, куда и какие препараты необходимо доставить", - сказала она.

Кроме того, пояснила Самойлова, сегодня маркируются все вакцины. Кроме их наличия, отслеживаются сроки годности, чтобы все препараты в гражданском обороте были качественными.

"Если мы выявляем некачественный препарат, можем его заблокировать прямо в системе, и его не смогут отпустить в больницах ни одному пациенту, также такое лекарство не сможет продать ни одна аптека", - говорит Самойлова.

Сам пациент также может получить всю информацию о лекарстве по нанесенному на него коду с помощью приложения Честный знак": узнать сведения о месте его производства, отследить движение препарата по всей цепочке от фармзавода до аптеки.

Руководитель Росздравнадзора напомнила, что система МДЛП была запущена 1 июля 2020 года. Был период с проблемами регистрации лекарств в ней, завозом импортных препаратов, поскольку те не были готовы к нанесению маркировочных кодов. "Но сегодня система маркировки работает без сбоев", - заключила Самойлова.