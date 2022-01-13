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В Сети появился загадочный трейлер проекта по "Звездным войнам"

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    13.01.2022, 15:13
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале SamuelChristopher, созданном 13 января 2022 года, в этот же день опубликован трейлер некоего проекта "Рыцари Рен: Звездные войны. Истории".

Примечательно, что компания Lucasfilm никогда не анонсировала ничего с подобным названием, а сам ролик обозначен как "утечка" и записан на камеру с экрана в темноте. В комментариях под видео зрители разделились на два лагеря. Одни уверены в том, что трейлер - фейковый, сделанный фанатами, а другие высказывают предположения, что это слив отмененного проекта, производство которого свернули после провала "Хана Соло" и неоднозначного принятия поклонниками девятого эпизода саги. При этом пользователи сходятся во мнении, что работа в плане спецэффектов и графики проделана на очень высоком уровне.

В новейшей трилогии "Рыцари Рен" - это Орден, чьи участники не были ситхами или джедаями и находились на службе у верховного лидера Сноука. Из-за общей сценарной разобщенности последних эпизодов космической саги история чувствительных к Силе воинов, самым известным из которых был Кайло Рен, так и не была внятно рассказана - они появлялись то в видениях, то в совсем коротких сценах. Позже сюжеты про них пытались продолжить в комиксах, но до массовой аудитории они, естественно, уже не дошли.

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