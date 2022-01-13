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13.01.2022 20:15
Рубрика: В мире

В США создают отдел по борьбе с внутренним экстремизмом

Текст: Александр Гасюк
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8655)
На фоне продолжающегося в конгрессе США расследования прошлогоднего штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа и массового судебного преследования арестованных по этому делу активистов американское министерство юстиции объявило о создании нового специализированного подразделения по борьбе с "домашним терроризмом".

Этот феномен администрация Джозефа Байдена связывает с резким ростом внутреннего политического радикализма, экстремизма и нетерпимости в США. Некоторые комментаторы уже предположили, что работа нового спецотдела будет непрозрачной, а ярлык "домашнего террориста" может быть навешен на критиков действующей власти и использован в обостряющейся внутриполитической борьбе.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
МИД: Угрозы санкций США аррогантны и абсурдны

Как сообщила газета The New York Times, новое подразделение создается в составе управления национальной безопасности министерства юстиции США. Об этом на прошедших в сенате на этой неделе слушаниях рассказал представитель ведомства Мэттью Олсен. По его словам, с весны 2020 года количество ведущихся ФБР расследований случаев внутреннего экстремизма более чем удвоилось. По открытым данным, на сегодняшний день речь идет о почти трех тысячах таких дел. И ФБР, кстати, также организационно входящее в минюст, с растущей по экспоненте цифрой в одиночку справиться, похоже, не в состоянии. Прежде всего власти опасаются экстремистов, мотивируемых "расовыми или этническими убеждениями", "радикализированных белых супремасистов" и "антиправительственных анархистских группировок".

Правда, бороться с "внутренними врагами общества и государства" американским спецслужбам гораздо сложнее, чем с зарубежными террористами - первая поправка к Конституции США формально запрещает преследовать собственных граждан по политическим мотивам. В этой связи большинство арестованных за участие в штурме конгресса правоконсервативных сторонников Трампа (отловлено уже более 600 "бунтовщиков") судят по таким общеуголовным статьям, как нападение на полицейских, незаконное нахождение в госучреждениях или уничтожение правительственной собственности.

Впрочем, это нисколько не мешает многим активистам, до сих пор уверенным в фальсификации результатов последних президентских выборов в США, называть себя политическими заключенными в "демократической" Америке.

Ярлык "домашнего террориста" могут навесить на критиков власти 

Кстати

Власти США утвердили порядок распределения медикаментов от коронавируса, и одним из факторов, влияющих на очередность в списке ожидающих помощи пациентов, станет цвет кожи граждан. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на новые рекомендации Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Если иметь в виду, что большая часть афроамериканского населения по сравнению с белыми гражданами США находится в худшем материальном положении и, соответственно, попадает в группу риска, то и лекарства в первую очередь будут предоставляться темнокожим.

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