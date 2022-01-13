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13.01.2022 00:14
Рубрика: В мире

В столице Казахстана все как обычно, если не считать патрулей на улицах

Текст: Константин Волков (Нур-Султан)
Российская газета - Столичный выпуск № 6(8654)
В столицу Казахстана летит Airbus 330 вместимостью более 250 пассажиров, и в нем нет ни одного свободного места. Откуда вдруг столько на не самом популярном направлении, где еще и тревожно? Да потому, что уже в течение нескольких дней рейсов в Казахстан не было, потому что когда в Актау, Жанаозене, Алма-Ате и других городах начались стрельба и погромы, авиаперевозчики решили полеты туда отменить.

Так что мои соседи по самолету тревожились. Многие возвращались домой после новогодних поездок, и всем им пришлось лететь через Нур-Султан, а уже оттуда кто на поезде, кто на автобусе, кто на машине будут добираться до своих городов во все концы Казахстана, равного по площади восемнадцати Бангладешам или двенадцати европейским странам, как сказано на местном новостном и образовательном портале.

Фото: Александр Степанов
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"Вы знаете, что везде все перекрыто, кругом досмотры и, чтобы доехать из аэропорта до центра Нур-Султана, надо закладывать три часа из-за блокпостов", - будоражили друг друга тревожными рассказами пассажиры.

И ничего из этого в Нур-Султане не подтверждается. Тут здоровая солнечная зима и никакого реагента на улицах. Не видно усиленного контроля на пересечении границы по прилету, только женщина в белом халате требует результаты ПЦР-теста у привитых и непривитых - в стране распространяется "омикрон", и власти больших городов уже заговорили о возможных ограничениях.

В зале прилета, правда, ходят военные в бронежилетах, касках, с автоматами. У некоторых указательный палец вытянут вдоль спусковой скобы, как практикуют российские военные, а у некоторых на курке, как учат американцы.

Ребята оказались добрые внутри, объяснили с улыбкой, где курить и где обменник: говорят, в Алма-Ате поменять деньги целая проблема, лучше позаботиться заранее. Даже предупредили, что в аэропорту курс хуже, чем в городе.

У аэропорта Нур-Султана стоит БТР, но стоит не пугающе, а как-то расслабленно. Рядом - какая-то неубедительная баррикада из серых бумажных мешков, у нас в таких перевозят цемент.

У аэропорта Нур-Султана стоит БТР, но стоит не пугающе, а как-то расслабленно. Рядом - какая-то неубедительная баррикада из серых бумажных мешков

И все очень доброжелательны. Для проезда в автобусе из аэропорта в город требуется местный аналог карты "Тройка" или специальное приложение в телефоне. "А вы гость? - спрашивает водитель. - Тогда ничего не надо". И довез бесплатно до монумента Байтерек в центре Нур-Султана. Тут, конечно, патрули ходят. Точнее, иногда ходят, а чаще стоят курят. Людей оглядывают внимательно, но никого не останавливают, по крайней мере днем.

Монумент Байтерек высотой 102 метра символизирует Древо жизни на берегу Мировой реки. В кроне дерева священная птица Самрук отложила яйцо-солнце. Это космогония древних кочевников. В верхнем зале Байтерека - отпечаток правой руки Нурсултана Назарбаева. Каждый посетитель может вложить свою руку в отпечаток и таким образом поздороваться с Елбасы. Судя по отпечатку, у Елбасы размер руки 8,5-9.

Интернет в Нур-Султане работает прекрасно, везде принимают оплату картой. Впечатляет лишь оцепление вокруг правительственного квартала, где президентский дворец Акорда, парламент и правительство. У нового состава правительства 12 января как раз было первое заседание. Вот там бронещиты, перекрывающие надземные переходы, баррикады из мешков в два человеческих роста, из-за мешков выглядывают стволы винтовок и каски.

Между тем настало время обеденного перерыва, и все кафе и рестораны в центре оказались полны посетителей. На дорогах возникли затруднения, правда, три балла всего, но для Нур-Султана с его населением в 1,2 миллиона жителей и это серьезно.

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