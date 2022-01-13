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13.01.2022 13:45
Рубрика: Власть

В УК предлагается внести квалифицирующий признак "преступление в отношении членов семьи"

Текст: Наталья Козлова, Иван Петров
Следственный комитет РФ предлагает внести в некоторые статьи Уголовного кодекса новый квалифицирующий признак. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

"Мы придерживаемся позиции необходимости нормативных изменений для предупреждения фактов домашнего насилия как в отношении женщин, так и в отношении детей. Следственным комитетом совместно с заинтересованными государственными органами продолжается работа над проектом федерального закона, направленного на усиление ответственности за побои, а также ряд иных преступлений, в частности, за умышленное причинение легкого вреда здоровью. И среди определяющих должен быть такой квалифицирующий признак, как "совершение преступления в отношении членов семьи и иных близких лиц"", - рассказал глава СКР.

Фото: РИА Новости
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Бастрыкин также отметил, что при расследовании таких преступлений правовую оценку следователи дают не только действиям лица, состоящего в прямой причинно-следственной связи с трагическими последствиями. "Действиям или, наоборот, бездействию должностных лиц полиции, подразделений по делам несовершеннолетних и других государственных органов также дается оценка - незамедлительно возбуждается уголовное дело, обеспечивается его всестороннее независимое расследование. В обязательном порядке устанавливаются причины и условия, способствовавшие совершению преступлений. В соответствующие структуры вносятся представления об устранении таких обстоятельств, а к лицам, их допустившим, применяются меры дисциплинарного взыскания", - пояснил председатель СК России.

Полностью интервью председателя СКР Александра Бастрыкина читайте в номере "РГ" от 14.01.2022.

Власть Право Уголовное право Правительство Следственный комитет Уголовное законодательство

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