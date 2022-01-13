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В Windows впервые за 10 лет изменили регулятор громкости

Текст:   Антон Благовещенский
13.01.2022,  
15:56
Фото: Microsoft Фото: Microsoft
Фото: Microsoft

Корпорация Microsoft выпустила новую версию Windows 11, в которой появился кардинально обновленный регулятор громкости звука. Теперь он полностью вписывается в общий дизайн - в отличие от старой панели регулировки, появившейся в 2012 году в Windows 8.

В Windows нашли необычную возможность

Как пишет The Verge, теперь вместо черной полосы с ползунком будет использоваться аккуратная панель, где уровень звука отображен в виде полоски.

В Microsoft также подчеркнули, что внешний вид регулятора громкости будет меняться в зависимости от того, установлена светлая или темная тема оформления. Такие же изменения постигнут и другие инструменты - регулятор яркости, индикаторы работы камеры, режима полета и так далее.

Ознакомиться с изменениями можно, установив предварительную сборку Windows 11 с номером 22533.

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Фото: blog.mozilla.org
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