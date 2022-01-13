В Windows впервые за 10 лет изменили регулятор громкости

Корпорация Microsoft выпустила новую версию Windows 11, в которой появился кардинально обновленный регулятор громкости звука. Теперь он полностью вписывается в общий дизайн - в отличие от старой панели регулировки, появившейся в 2012 году в Windows 8.

Как пишет The Verge, теперь вместо черной полосы с ползунком будет использоваться аккуратная панель, где уровень звука отображен в виде полоски.

Windows is finally getting a new volume indicator! The Windows 8 era one is going away, in favor of this new modern flyout. It only took nearly 10 years 🥲 Details here: https://t.co/D9vuyzqYPx pic.twitter.com/9YOFj53yDi — Tom Warren (@tomwarren) January 12, 2022

В Microsoft также подчеркнули, что внешний вид регулятора громкости будет меняться в зависимости от того, установлена светлая или темная тема оформления. Такие же изменения постигнут и другие инструменты - регулятор яркости, индикаторы работы камеры, режима полета и так далее.

Ознакомиться с изменениями можно, установив предварительную сборку Windows 11 с номером 22533.