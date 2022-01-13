Вандализм польских силовиков ведет к гибели животного мира Беловежской пущи

Даже то, что оказалось не по зубам кровожадным участникам охотничьих забав минувших веков на Беловежских просторах, пытаются наверстать с отчаянной злобой польские силовики, с горечью отмечают старожилы местных угодий.

Заграждение из колючей проволоки, которой силовики сознательно разделяют животный мир исторического заповедника, уже несколько месяцев ведет к гибели уникальных зубров, подтвердили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Очередной акт вандализма зафиксирован вечером 12 января в национальном парке "Беловежская пуща". Вблизи польского заграждения из колючей проволоки белорусские пограничники обнаружили очередной труп животного. "Следы указывают, что оно пыталось пройти через заграждение, а спустя время пало ввиду истощения. Прибывшие на место сотрудники парка констатировали, что зубр был из популяции, обитающей с польской стороны пущи", - пояснили эксперты.

Как обычно, уточнили они, осенью стадо сезонно мигрирует в Беларусь, а с наступлением холодов возвращалось к месту зимнего прикорма. Однако на этот раз на пути миграции исполинов польские власти установили непреодолимую для них стену из колючей проволоки.

Кстати, пояснили пограничники, "в отличие от белорусского сигнализационного комплекса, "егоза" наносит зверю травмы, несовместимые с жизнью, и становится смертельной преградой для перемещения животных. Именно поэтому при возведении инженерных заграждений и сигнализационных комплексов на государственной границе Беларуси предусматриваются специальные разрывы и проходы для обеспечения миграции диких животных", - уточнили в ГПК.

И хотя сотрудники Беловежской пущи доставили в пограничную зону сено, чтобы прикормить зубров, "убедить" таким способом лесных великанов сменить места, где они годами подкармливались в зимний период, не так просто. В результате почти три десятка лесных гигантов продолжают оставаться заложниками политических решений официальной Варшавы, которые лишают свободы перемещения животных.

Зоологи напоминают, что Беловежская пуща - единый организм живой природы. А физические барьеры, которые разделяют ее на две отдельные части, - один из факторов, негативно влияющих на протекание некоторых природных процессов на территории трансграничного объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Следует учитывать, что заграждения представляют и серьезную опасность для устойчивого существования и сохранения популяций, в особенности краснокнижных видов. "В наиболее уязвимом положении окажутся самые малочисленные виды млекопитающих, прежде всего такие хищники, как волки и рыси", - поясняют белорусские ученые.

Они приводят в качестве примера численность популяции рыси, которая в пуще длительное время остается стабильно невысокой, несмотря на ее природоохранный статус по обе стороны границы. Наличие пока 25 особей не позволяет популяции существовать без постоянного генетического обмена с соседними группировками. А создание нового заграждения ставит под угрозу долгосрочное существование устойчивой группировки этого вида в Беловежской пуще из-за генетического вырождения.

Кстати, "представители польской науки также высказывают озабоченность относительно негативного влияния проектируемых сооружений на функционирование экосистем Беловежской пущи. Детальная оценка воздействия на окружающую среду новой физической преграды на путях естественной миграции животных не проводилась, а механизмы, которые могли бы минимизировать возможное негативное воздействие, не предложены", - резюмировали в научном отделе национального парка РБ.