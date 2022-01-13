Венгрия ввела фиксированные цены на продукты на три месяца

В Венгрии с 1 февраля на ближайшие три месяца вводится госрегулирование цен на шесть видов продуктов. Об этом сообщает Hungary Today.

Цель неординарной меры - сдержать инфляцию из-за энергетического кризиса в Европе. Фиксированные цены должны оставаться на уровне 15 октября 2021 года. Об этом объявили в канцелярии премьера Виктора Орбана.

Речь идет о таких продуктах, как сахарный песок, пшеничная мука, подсолнечное масло, свиные окорока, куриные грудки и коровье молоко 2,8 процента жирности. Проверку будут проводить через онлайн-кассовые аппараты.