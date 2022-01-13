Ветераны "Альфы" вспоминают о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе

Первая, по-настоящему "цветная революция" на территории СССР и первые неизвестные снайперы на крышах, стреляющие по толпе. А также первая после Афганистана потеря в рядах знаменитого спецподразделения КГБ СССР "Альфа". Все это события 13 января 1991 года в Вильнюсе.

13 января 1991 года бойцы "Альфы" взяла штурмом телецентр в Вильнюсе , потеряв убитым Виктора Шатских. Фото: РИА Новости

Активно развитие событий началось 12 января 1991 года. Комитет национального спасения Литвы обратился к работникам республиканского телерадиовещания с предложением о прекращении передач, "провоцирующих братоубийственное столкновение", но обращение ими принято не было. Тогда Комитет национального спасения Литвы призвал рабочие дружины Вильнюса взять под контроль здания телерадиокомитета и телецентра, чтобы прекратить подстрекательство населения к массовым гражданским столкновениям и кровопролитию, и одновременно обратился к командованию внутренних войск МВД СССР и начальнику Вильнюсского гарнизона с просьбой оказать дружинникам помощь в установлении контроля за работой республиканского телерадиовещания.

С целью обеспечения общественной безопасности и правопорядка, предотвращения возникших массовых беспорядков, разоружения боевиков и защиты безоружных членов рабочих дружин из войсковых подразделений было укомплектовано две группы. В состав каждой из них входило 190 военнослужащих, 14 бронетранспортеров и около 50 дружинников. Для преодоления воздвигнутых вокруг зданий телерадиокомитета и телецентра заграждений одной группе было передано четыре, а другой - три танка.

В ночь на 13 января колонна советской бронетехники была направлена в центр Вильнюса. У телебашни в это время собрались от 5 до 8 тысяч человек. Заранее заняли свои точки десятки телеоператоров, в том числе из западных стран. До двух часов ночи журналисты вели прямую трансляцию, пока военная техника не окружила здание и телебашню, а группа "Альфа" по приказу заняла объект и остановила республиканское вещание.

Вот уже 31 год подряд в этот день на Волковском кладбище в Мытищах собираются ветераны "Альфы" и действующие сотрудники управления "А" ЦСН ФСБ России, чтобы почтить память погибшего лейтенанта Виктора Шатских. Тогда, во время штурма вильнюсской телебашни Шатских шел предпоследним в группе спецназа. Неожиданно он получил выстрел в спину. Пуля прошла между пластинами бронежилета и пробила легкое. Офицер был жив, но его 40 мнут не могли эвакуировать - толпа возле телецентра не давала этого сделать.

Кроме Шатских в ту ночь погибли еще 13 гражданских. У некоторых тоже были характерные ранения - сверху вниз или, наоборот, снизу вверх, другие погибли в давке. Литовские националисты сразу поспешили обвинить во всем "Альфу", десантников и советские войска, которые якобы танками давили протестующих. Однако было доказано, что ни одного ранения, характерного при наезде гусеничной техники, среди погибших и пострадавших не было.

У некоторых погибших граждан смертельные ранения были от пуль мелкокалиберных винтовок, которых не могло быть ни у "Альфы", ни у военных

Более того, "Альфа" во время штурма применяла только светошумовые гранаты и не использовала боевых патронов. Холостыми были заряжены и автоматы десантников. Также три холостых выстрела сделал танк Юрия Меля, который в 2014 году получил в Литве длительный срок за эти события. Зато у некоторых погибших смертельные ранения были от пуль мелкокалиберных винтовок, которых не могло быть ни у "Альфы", ни тем более у военных. Убийц Шатских так и не нашли, убийство остальных погибших литовские власти официально переложили на сотрудников КГБ, МВД и бойцов советской армии.

Каждый год 13 января ветераны и действующие сотрудники "Альфы" собираются на Волковском кладбище в Мытищах у могилы боевого товарища. Фото: Иван Егоров

- Неужели вы не смогли вычислить, кто стрелял и что это были за неизвестные снайперы? - спрашиваю у полковника в отставке Михаила Головатова - в 1991-1992 годах командира "Альфы".

- Мы вычислили и знаем всех поименно, кто стрелял, - ответил Головатов.

Более того, по его словам, эти данные были поданы в соответствующие инстанции, но все они "ушли в песок". Зато позже литовские власти подали в международный розыск самого командира "Альфы" и еще 80 человек - российских офицеров и генералов, по их мнению, причастных к событиям 13 января и подавлению "мирного" протеста. Почти всех обвиняемых судили заочно, они были объявлены в международный розыск.

Например, к 10 годам заочно был приговорен экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов. Сейчас в розыске со стороны Литвы осталось 56 человек. Все это время Вильнюс не оставляет попыток найти и наказать "виновных".

В 2010 году в Литве были приняты законы, согласно которым за "отрицание советской оккупации" в 1940-1990 годах и "отрицание советской агрессии 1991 года" грозит наказание в виде штрафа или заключения до двух лет. В том же году инкриминируемые обвиняемым деяния были переквалифицированы в преступления против человечества и военные преступления, в отношении которых не применяется срок давности.

Несколько лет назад в Вене по литовскому ордеру даже был задержан Михаил Головатов, но австрийские власти сочли ордер незаконным, политически мотивированным и сразу же отпустили полковника. А вот армейскому полковнику Юрию Мелю повезло меньше - заехав в 2014 году в Литву из Калининграда, он был задержан, осужден и уже восьмой год содержится в литовской тюрьме.

По слова Михаила Головатова, буквально месяц назад были слушания по его условно-досрочному освобождению. После них российского ветерана боевых действий не только не освободили, но и перевели в новую тюрьму, где вместо 4 человек в камере содержится уже 20.

Что касается ответных шагов России, то в июле 2018 года Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении литовских должностных лиц, в действиях которых "усматриваются признаки преступления", предусмотренного частью 2 статьи 299 УК РФ ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности"). СК указал, что события в Вильнюсе происходили в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР. Литовские судьи и прокуроры после этого решения пожаловались в европейские инстанции на "неправомерное" по их мнению преследование со стороны России.