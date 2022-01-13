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13.01.2022 20:03
Рубрика: Общество

Власти ФРГ пригрозили заблокировать Telegram

Текст: Марина Алешина
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8655)
На Смоленской площади прокомментировали наступление немецких властей на популярный чат-мессенджер Telegram, который был создан российским программистом Павлом Дуровым и в одной только Германии насчитывает уже более пяти миллионов пользователей. "Официальный Берлин публично объявил войну "Телеге", - написала в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на угрозу со стороны МВД ФРГ заблокировать платформу. Причем немецкое правительство намерено добиваться солидарности всего ЕС в своих интересах.
Telegram становится все популярнее в Германии, им пользуются уже более 5 миллионов немцев. Фото: Gettyimages Telegram становится все популярнее в Германии, им пользуются уже более 5 миллионов немцев. Фото: Gettyimages
Telegram становится все популярнее в Германии, им пользуются уже более 5 миллионов немцев. Фото: Gettyimages

Захарова напомнила, что на днях новая министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью газете Die Zeit прямо допустила блокировку мессенджера, если не будут найдены способы соблюсти требования немецкого законодательства. Причем Германия, по словам госпожи Фезер, "может не справиться в одиночку как национальное государство", и тогда потребуется "общеевропейское решение" этого вопроса.

Фото: МИД РФ / РИА Новости
Захарова: Берлин объявил войну Telegram

А министр юстиции ФРГ Марко Бушман в интервью Bild am Sonntag пригрозил Дурову многомиллионными штрафами. "Да, официальный Берлин публично объявил войну "Телеге". Иначе квалифицировать скоординированные интервью двух членов федерального правительства невозможно, - отметила дипломат. - Пора вводить хештег, символизирующий откат Германии от демократических ценностей, #ПриМеркельТакогоНеБыло".

Немецкие политики и чиновники и раньше критически высказывались против Telegram, которым все активнее пользуются самые разные слои населения, в том числе "ковид-диссиденты", противники мер правительства по борьбе с "короной". В том, что их протесты становятся все радикальнее, власти ФРГ винят именно Telegram. Суть претензий сводится к тому, что модераторы редко соглашаются с требованиями удалить тот или иной контент, что неудивительно, ведь такой подход заложен в самом принципе работы платформы.

Также у мессенджера нет представительства или официального контактного лица для разрешения споров на территории Германии, но нет его и в других странах. Фактически немцы требуют для себя исключения. Как сообщает Der Spiegel, новое правительство хотело бы распространить на Telegram действие немецкого закона о поведении в соцсетях, хотя чат-мессенджер к таковым не относится. А министр внутренних дел немецкой земли Нижняя Саксония предложил заставить Apple и Google препятствовать обновлениям приложения на гаджетах немецких пользователей.

На Смоленской площади настаивают, что речь идет о цензуре в Германии, которая выходит на новый уровень 

Ранее Мария Захарова напомнила, что в 2018 году, когда российский суд ввел временные ограничения на доступ к мессенджеру Telegram, немецкие СМИ не оставили без внимания "очередное наступление на свободу слова в России". "Вроде все логично: мы плохие, они хорошие. Прошло три года. Смеркалось. И вот в Германии набирает обороты целенаправленная политическая кампания, задачей которой является ограничение - чего бы вы думали - мессенджера Telegram. Обожаю", - отметила официальный представитель МИД. На Смоленской площади настаивают, что речь идет именно о цензуре, которая выходит на новый уровень.

Общество СМИ и соцсети В мире Европа Германия

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