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13.01.2022 00:41
Рубрика: В мире

Во дворце британской королевы выставят портреты людей, переживших Холокост

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8654)
В Королевской художественной галерее Букингемского дворца откроется необычная выставка: семь современных британских художников по заказу принца Уэльского Чарльза написали портреты семерых жертв Холокоста, которым удалось выбраться из нацистского ада. Всем им уже за девяносто. Картины будут висеть в стенах официальной лондонской резиденции Ее Величества в назидание потомкам, сообщает BBC.

"Людей, переживших Холокост, становится все меньше - это печальный, но неизбежный факт. И я надеюсь, что коллекция послужит путеводной звездой в будущем", - рассказал о проекте принц Чарльз, который ранее уже заказывал художникам портреты 12 ветеранов высадки союзников в Нормандии, также выставлявшиеся в Букингемском дворце.

В Австрии открыли памятник жертвам Холокоста

Герои нынешней серии были детьми, когда они попали в нацистские концлагеря и гетто. Так, 96-летняя Анита Ласкер-Вальфиш сначала играла в оркестре заключенных в Освенциме, а затем содержалась в концлагере Берген-Бельзен близ Ганновера. А 94-летняя Хелен Аронсон вместе с матерью и братом чудом выжила в Лодзинском гетто, куда нацисты согнали 250 тысяч евреев. Узников в январе 1945 года освободила Красная армия, и Хелен была в числе 750 человек, которые вышли на свободу. После Второй мировой войны все семеро стали подданными Британии, дожив до преклонных лет.

Всем героям уже за девяносто. Они сумели выжить, пройдя через ад нацистских концлагерей

"На их долю выпало самое страшное, что может случиться. Выжить в концентрационных лагерях и лагерях смерти, а 77 лет спустя увидеть свои портреты , выставленные в Букингемском дворце, дорогого стоит. Это яркое свидетельство их неоценимого вклада в нашу страну", - признала исполнительный директор Образовательного фонда Холокоста Карен Поллок. Для "королевских" портретов некоторые позировали в саду, другие пригласили художников к себе домой. В Международный день памяти жертв Холокоста, 27 января, об этих людях также выйдет фильм под названием "Выжившие: портреты Холокоста" на канале BBC Two. К этому же дню приурочено открытие самой выставки. В марте она переместится в Эдинбург - в стены Холирудского дворца, официальной резиденции британских монархов в Шотландии.

Тем временем

В Риме разгорелся скандал из-за похорон активистки ультраправой партии, 44-летней Алессии Аугелло, умершей из-за неудачной операции. Когда после отпевания гроб вынесли из стен церкви Санта-Лючия (район Прати), подготовившиеся соратники внезапно накрыли его знаменем Третьего рейха со свастикой и сопроводили "римским салютом". Все происходило на глазах у прохожих, которые предпочли не вмешиваться. Полиция уже установила личности тех, кто принес нацистскую драпировку. Семья и священники прихода поспешили откреститься от провокации.

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