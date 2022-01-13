Во дворце британской королевы выставят портреты людей, переживших Холокост

"Людей, переживших Холокост, становится все меньше - это печальный, но неизбежный факт. И я надеюсь, что коллекция послужит путеводной звездой в будущем", - рассказал о проекте принц Чарльз, который ранее уже заказывал художникам портреты 12 ветеранов высадки союзников в Нормандии, также выставлявшиеся в Букингемском дворце.
Герои нынешней серии были детьми, когда они попали в нацистские концлагеря и гетто. Так, 96-летняя Анита Ласкер-Вальфиш сначала играла в оркестре заключенных в Освенциме, а затем содержалась в концлагере Берген-Бельзен близ Ганновера. А 94-летняя Хелен Аронсон вместе с матерью и братом чудом выжила в Лодзинском гетто, куда нацисты согнали 250 тысяч евреев. Узников в январе 1945 года освободила Красная армия, и Хелен была в числе 750 человек, которые вышли на свободу. После Второй мировой войны все семеро стали подданными Британии, дожив до преклонных лет.
"На их долю выпало самое страшное, что может случиться. Выжить в концентрационных лагерях и лагерях смерти, а 77 лет спустя увидеть свои портреты , выставленные в Букингемском дворце, дорогого стоит. Это яркое свидетельство их неоценимого вклада в нашу страну", - признала исполнительный директор Образовательного фонда Холокоста Карен Поллок. Для "королевских" портретов некоторые позировали в саду, другие пригласили художников к себе домой. В Международный день памяти жертв Холокоста, 27 января, об этих людях также выйдет фильм под названием "Выжившие: портреты Холокоста" на канале BBC Two. К этому же дню приурочено открытие самой выставки. В марте она переместится в Эдинбург - в стены Холирудского дворца, официальной резиденции британских монархов в Шотландии.
В Риме разгорелся скандал из-за похорон активистки ультраправой партии, 44-летней Алессии Аугелло, умершей из-за неудачной операции. Когда после отпевания гроб вынесли из стен церкви Санта-Лючия (район Прати), подготовившиеся соратники внезапно накрыли его знаменем Третьего рейха со свастикой и сопроводили "римским салютом". Все происходило на глазах у прохожих, которые предпочли не вмешиваться. Полиция уже установила личности тех, кто принес нацистскую драпировку. Семья и священники прихода поспешили откреститься от провокации.