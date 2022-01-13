Во Франции учителя начали бастовать из-за ковида

Дело в том, что на более чем тревожном эпидемическом фоне, а здесь только за минувшие сутки была выявлена 361 тысяча заражений ковидом, власти то и дело меняют санитарный протокол в учебных заведениях. Причем учителя узнают об этом почти постфактум.
Только с начала января подобное происходило несколько раз. Когда здесь закончились рождественские каникулы и ребята вернулись за парты, то они узнали, что им придется, помимо ношения масок, чуть ли не постоянно проходить антиковидное тестирование. При обнаружении носителя вируса тем, кто с ним контактировал, то есть всем ученикам класса, следовало провести целую череду тестов - обязательные ПЦР или антигенные тесты, а также еще три экспресс-теста в домашних условиях перед тем, как вернуться в школу.
Все это привело к длинным очередям, в которых десяткам, если не сотням тысяч школьников и их родителей приходилось простаивать перед медицинскими лабораториями и аптеками. Понятно, что все это создало массу трудностей как для французских семей, так и для учебных заведений, если учесть, что за минувшие дни было выявлено почти 50 тысяч случаев инфицирования коронавирусом среди школьников. В этих условиях премьер Франции Жан Кастекс был вынужден ослабить жесткий протокол. При этом он не удачно назвал решение профсоюзов школьных учителей, а также структур, которые объединяют родителей, "забастовкой против вируса". И сразу получил отпор от профсоюзов: "Мы выступаем против правительства, ибо оно в отличие от вируса принимает осознанные решения".