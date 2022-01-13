Во Франции учителя начали бастовать из-за ковида

Новости

МИД РФ: Аэропорт Алма-Аты возобновил пассажирские рейсы 20:39
Норвегия уведомила Северный флот МО РФ об учении Cold Response 2022 20:28
Более 20 зубров погибли, провалившись под лед в Беловежской пуще 20:22
Ещенко завершил карьеру и вошел в тренерский штаб "Спартака" 20:17
Священник: Купание в проруби без посещения храма теряет смысл 20:14
ФСБ: Сообщения о "минировании" уральских школ пришли из-за рубежа 19:20
В Воронежской области запретили ночную работу общепита 19:11
Россия доставила на Кубу 24 тонны гумпомощи 19:08
Фийон Майе выиграл спринт на этапе КМ в Рупольдинге 18:57
Камила Валиева: Мировой рекорд - это мотивация 18:48
КС РФ защитил выплаты военнослужащих-контрактников 18:44
Песков о переговорах по безопасности: Ситуация в целом ясна 18:40
Суд арестовал вице-губернатора Тамбовской области 18:37
Чемпионку мира Щербакову очень расстроило падение на ЧЕ 18:29
В Подмосковье ищут ребенка, написавшего записку с просьбой о помощи 18:26
Кириенко: Более 4 млрд рублей президентских грантов получат почти 2 тысячи НКО 18:25
Евро на бирже поднялся выше 87 рублей, доллар - выше 76 рублей 18:25
Детская песня впервые собрала 10 миллиардов просмотров на YouTube 18:24
Мишустин подчеркнул просветительскую миссию современной журналистики 18:23
Трусова о падении с тройного акселя: Если откажусь от него, проиграю 18:20
Глава РФПИ анонсировал публикацию данных об эффективности "Спутника V" против омикрона 18:12
Каттани: Уверен, что "Спартак" вернется на ведущие позиции 18:09
ПФР начнет выплачивать социальные пособия с 17 января 18:09
Россия вновь расширила ограничения на импорт яйца и птицы из Европы 18:07
В Крыму с 17 января вернут QR-коды в общественных местах 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
13.01.2022 20:21
Рубрика: В мире

Во Франции учителя начали бастовать из-за ковида

Текст: Вячеслав Прокофьев ( "Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8655)
Во Франции такого давно не было: в этот четверг 75 процентов учителей не вышли на работу, а двери половины школ по стране оставались закрытыми. Многочисленные демонстрации прошли во многих городах, включая, естественно, Париж. Что заставило педагогов, людей, которые обычно не отличаются повышенной протестной активностью, выйти на улицы?

Дело в том, что на более чем тревожном эпидемическом фоне, а здесь только за минувшие сутки была выявлена 361 тысяча заражений ковидом, власти то и дело меняют санитарный протокол в учебных заведениях. Причем учителя узнают об этом почти постфактум.

Фото: GettyImages
Франция отказывается от пластиковой упаковки для овощей и фруктов

Только с начала января подобное происходило несколько раз. Когда здесь закончились рождественские каникулы и ребята вернулись за парты, то они узнали, что им придется, помимо ношения масок, чуть ли не постоянно проходить антиковидное тестирование. При обнаружении носителя вируса тем, кто с ним контактировал, то есть всем ученикам класса, следовало провести целую череду тестов - обязательные ПЦР или антигенные тесты, а также еще три экспресс-теста в домашних условиях перед тем, как вернуться в школу.

Все это привело к длинным очередям, в которых десяткам, если не сотням тысяч школьников и их родителей приходилось простаивать перед медицинскими лабораториями и аптеками. Понятно, что все это создало массу трудностей как для французских семей, так и для учебных заведений, если учесть, что за минувшие дни было выявлено почти 50 тысяч случаев инфицирования коронавирусом среди школьников. В этих условиях премьер Франции Жан Кастекс был вынужден ослабить жесткий протокол. При этом он не удачно назвал решение профсоюзов школьных учителей, а также структур, которые объединяют родителей, "забастовкой против вируса". И сразу получил отпор от профсоюзов: "Мы выступаем против правительства, ибо оно в отличие от вируса принимает осознанные решения".

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

МИД: Угрозы санкций США аррогантны и абсурдны
Евро на бирже поднялся выше 87 рублей, доллар - выше 76 рублей
Рябков: Украина упивается иллюзией реванша
Боррель: ЕС не может запретить "Северный поток-2"
ФСБ задержала группу экстремистов в Иванове
Как и откуда в Казахстан пришел террор
Читатели The Times высмеяли адмирала за его слова о российских подлодках