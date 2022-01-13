Во Франции учителя начали бастовать из-за ковида

Во Франции такого давно не было: в этот четверг 75 процентов учителей не вышли на работу, а двери половины школ по стране оставались закрытыми. Многочисленные демонстрации прошли во многих городах, включая, естественно, Париж. Что заставило педагогов, людей, которые обычно не отличаются повышенной протестной активностью, выйти на улицы?

Дело в том, что на более чем тревожном эпидемическом фоне, а здесь только за минувшие сутки была выявлена 361 тысяча заражений ковидом, власти то и дело меняют санитарный протокол в учебных заведениях. Причем учителя узнают об этом почти постфактум.

Только с начала января подобное происходило несколько раз. Когда здесь закончились рождественские каникулы и ребята вернулись за парты, то они узнали, что им придется, помимо ношения масок, чуть ли не постоянно проходить антиковидное тестирование. При обнаружении носителя вируса тем, кто с ним контактировал, то есть всем ученикам класса, следовало провести целую череду тестов - обязательные ПЦР или антигенные тесты, а также еще три экспресс-теста в домашних условиях перед тем, как вернуться в школу.

Все это привело к длинным очередям, в которых десяткам, если не сотням тысяч школьников и их родителей приходилось простаивать перед медицинскими лабораториями и аптеками. Понятно, что все это создало массу трудностей как для французских семей, так и для учебных заведений, если учесть, что за минувшие дни было выявлено почти 50 тысяч случаев инфицирования коронавирусом среди школьников. В этих условиях премьер Франции Жан Кастекс был вынужден ослабить жесткий протокол. При этом он не удачно назвал решение профсоюзов школьных учителей, а также структур, которые объединяют родителей, "забастовкой против вируса". И сразу получил отпор от профсоюзов: "Мы выступаем против правительства, ибо оно в отличие от вируса принимает осознанные решения".