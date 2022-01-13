Володин: Иноагентов среди журналистов быть не должно

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил журналистскому сообществу выработать механизмы противодействия вмешательству во внутренние дела страны и не ориентироваться на иностранное финансирование.

В ходе награждения журналистов в честь Дня печати спикеру задали вопрос на тему возможности корректировки закона об иноагентах.

"Что касается иностранных агентов - конечно, их не должно быть среди журналистов, - отреагировал Володин. - Закон призван оградить нашу страну от иностранного вмешательства. Давайте вместе делать это. А формы предлагайте".

Он предложил журналистскому сообществу "для себя определить, как мы будем развивать страну без этих иностранных подачек".

Спикер подчеркнул, что за рубежом, "предлагая свои коврижки" представителям СМИ, не собираются делать нашу страну процветающей.

"Надо бороться за качество информации, а не за подачки из-за рубежа", - призвал председатель Госдумы.