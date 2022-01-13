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13.01.2022 14:12
Рубрика: Власть

Володин наградил парламентских журналистов в честь Дня печати

Текст: Татьяна Замахина
Госдума как никакой другой орган власти нуждается в диалоге с журналистами и представителями средств массовой информации. Об этом заявил председатель палаты Вячеслав Володин, награждая парламентских журналистов в Госдуме в связи с Днем печати.
Фото: Мария Девахина / РИА Новости Фото: Мария Девахина / РИА Новости
Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Спикер напомнил, что праздник был учрежден в те годы, когда печатные СМИ были основным источником информации. Однако в наше время с появлением социальных сетей и других современных способов коммуникации, считает он, все сильно изменилось. Эти вызовы стоят и перед теми, кто профессионально работает с информацией.

Несмотря на эти перемены, самое важное - это принцип открытости, уверен спикер.

"Нам важно, чтобы думский пул расширялся, - подчеркнул Володин. - Сегодня в нем работают уже более тысячи журналистов, которые аккредитованы в Государственной Думе".

Он пожелал журналистам, чтобы как можно быстрее в прошлое ушли все ограничения, связанные с пандемией коронавируса, а работа вернулась к привычным форматам.

Фото: Владимир Аносов
Сегодня в России отмечают День печати: праздник журналистов и читателей

"Это, наверное, привнесет не только больше открытости в наши отношения, но и больше правды, - считает Володин. - Меньше будет придуманных вещей, которые зачастую появляются и мы вынуждены вместе с вами рассказывать, как на самом деле".

В ходе церемонии награждения звучали не только поздравления, но и острые темы. Так, был затронут вопрос корректировки закона об иноагентах по отношению к журналистам. Вячеслав Володин напомнил, что закон об иностранных агентах призван защитить Россию от внешнего вмешательства, при этом, по его мнению, иноагентов не должно быть среди журналистов. Он призвал профессиональное сообщество для себя определить, "как мы будем развивать страну без этих иностранных подачек".

Спикер призвал журналистов "бороться не за подачки", а за качество информации. "Давайте, говоря о 2022-м, подумаем, что сделать для того, чтобы наша российская журналистика развивалась, опираясь на профессиональные кадры, цифры, факты, два мнения", - резюмировал спикер.

Победители ежегодного творческого конкурса на лучшее освещение деятельности парламента определялись в нескольких номинациях: телевидение, радио, фото, периодические печатные издания, интернет-издания, социальные сети и информационные агентства. В том числе Вячеслав Володин наградил и автора этой заметки.

Журналистов также поздравили представители всех думских фракций.

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