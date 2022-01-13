Володин: Необходимо принять закон о наказании педофилов до 1 февраля

В весеннюю сессию Госдума в приоритетном порядке должна рассмотреть законопроект о пожизненном заключении педофилов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Спикер сообщил, что депутаты Костромской облдумы накануне обратились в ГД с просьбой ускорить принятие этого закона.

"Решения о наказании педофилов ждет и общество, - подчеркнул он. - Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля. Скорее всего, по этому вопросу депутаты будут единодушны".

По словам Володина, повестку палаты на январь определит Совет Госдумы 17 января.

При формировании повестки приоритетом для депутатов по традиции будет реализация Послания президента Федеральному Собранию, которое на сегодняшний день выполнено на 80,4%. "Нам важно, чтобы правительство внесло оставшиеся законопроекты", - добавил Володин.