ВОЗ опубликовала шокирующие данные по "омикрону"

В мире зафиксирован новый рекорд заболеваемости коронавирусом - доминирует штамм "омикрон". Ежедневный уровень только зарегистрированных случаев вырос до 3,4 миллиона человек - большинство зафиксированы и подтверждены лабораторно в США, Великобритании, Франции, где хорошо налажено тестирование, сообщили в ВОЗ. В организации считают, что "омикроном" в ближайшее время переболеет большинство населения планеты.

По словам Ханса Клюге, директора европейского региона ВОЗ, если сохранятся нынешние тренды, половина Европы будет заражена "омикроном" уже в ближайшие шесть-восемь недель. Эксперт также считает, что в странах с низким уровнем вакцинации еще предстоит увидеть "полное воздействие" этого варианта.

В свою очередь, глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA, США) Джанет Вудкок заявила, что "большинство людей заразятся covid", и к этому нужно немедленно готовить медицинскую сеть. "Что нам нужно сделать, так это убедиться, что больницы все еще могут функционировать", - цитирует Вудкок The Washington Post.

Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове в то же время высказала мнение, что вирус Sars-Cov-2 постепенно становится эндемичным.

"Этот вирус находится на пути становления эндемичным. Это даже не оспаривается. Но сейчас мы в самой середине этой пандемии, и уровень распространения, его интенсивность, а также уровень влияния новых заражений на ключевые медицинские услуги, уровень госпитализации очень значительный", - сказала она.

До сих пор специалисты дискутируют, нужно ли модифицировать существующие вакцины для "омикрона", не спадет ли очередная волна и не появятся ли новые штаммы, пока препараты будут в работе, а в итоге окажутся уже не нужными. Тем не менее, и Moderna, и Pfizer уже работают над модифицированной вакциной. Представитель Pfizer сообщил The Washington Post, что компания надеется "получить 50-100 миллионов доз вакцины, специфичной для "омикрона", к концу марта-началу апреля". Если окажется, что в прививках нет необходимости, Pfizer говорит, что покроет убытки самостоятельно.