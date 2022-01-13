Ученые пересмотрели возраст древнейших останков Homo Sapiens

Самые древние останки человека, которые, как предполагалось ранее, должны быть моложе 200 тысяч лет, оказались старше минимум на 30 тысяч. О такой цифре говорит датировка массивного извержения вулкана в Эфиопии.

Окаменелости были найдены на юго-западе Эфиопии еще в конце 1960-х. С тех пор ученые пытались определить, сколько им лет по химическому анализу слоев вулканического пепла, в которых их нашли.

Переоценку провели в Кембриджском университете и поделились результатами в журнале Nature.

Так, они поняли, что традиционный метод не дает точного ответа на вопрос о возрасте останков. По словам ведущего автора статьи Селин Видаль, слой, в котором была сделана находка, никому не удавалось датировать, поскольку пепел был слишком мелкозернистый. Поэтому анализировали слои ниже и выше.

Ученым потребовалось четыре года на то, чтобы определить возраст всех крупных извержений вулканов в Эфиопии во время появления Homo Sapiens.

Исследователи собрали образцы пемзы из вулканических отложений и измельчили их. Исследователи провели новый геохимический анализ, чтобы связать отпечаток толстого слоя вулканического пепла на участке Камоя Хоминин с извержением вулкана Шала, расположенного более чем в 400 километрах от него. Затем команда датировала образцы пемзы из вулкана, который извергался 230 000 лет назад и нашла геохимическое совпадение. Поскольку окаменелости были найдены глубже этого конкретного слоя пепла, им должно быть более 230 000 лет.

Хотя это исследование показывает новый минимальный возраст для Homo sapiens в восточной Африке, ученые не исключают, что новые находки могут еще больше увеличить возраст нашего вида. Оценка возраста Homo sapiens происходить только на основе окаменелостей, поэтому нельзя точно говорить о том, что возраст окаменелостей равен возрасту вида.

- Изучение эволюции человека всегда находится в движении: границы и временные рамки меняются по мере того, как улучшается наше понимание. Но эти окаменелости показывают, насколько устойчивы люди: что мы выживали, процветали и мигрировали в районе, который был подвержен стихийным бедствиям, - сказала Видаль.