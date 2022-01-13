Иммунолог Жемчугов: Штамм "омикрон" - последняя мутация коронавируса

Штамм "омикрон" - это последняя мутация SARS-CoV-2 перед его уходом в другую популяцию, считает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он еще в прошлом году говорил, что новый вариант коронавируса будет более заразным.

"Это нужно вирусу для того, чтобы рассеяться по всей планете максимально. Он ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что больше вирус не может размножаться", - объяснил специалист.

Вирусологи отмечают, что летальность "омикрона" невысокая.

Велика вероятность, что SARS-CoV-2 уйдет из человеческой популяции в какую-то другую, озвучил свой прогноз Жемчугов.

Иммунолог призвал не вводить новые ограничительные меры, так как штамм "омикрон" может быть "естественной вакциной" и вытеснить предыдущие, более опасные варианты вируса.

"Он мощно распространяется, создает очень качественный иммунитет ко всем новым мутациям и обладает чрезвычайно малой летальностью, то есть он практически не убивает здоровых людей. Этим надо воспользоваться, но с умом", - добавил эксперт (цитата по ТАСС).