Новости

Вильфанд: Опасная погода ожидается в ряде регионов России 13-15 января 01:55
Иммунолог Жемчугов: Штамм "омикрон" - последняя мутация коронавируса 01:22
ЦСКА обыграл "Панатинаикос" в матче Евролиги 01:01
Утром 13 января москвичи смогут наблюдать уникальную "алмазную пыль" 00:15
Онищенко объяснил разные показатели заболеваемости COVID в РФ и в США 12.01.2022
Парагвайский защитник Алонсо стал игроком "Краснодара" 12.01.2022
Захарова: Берлин объявил войну Telegram 12.01.2022
Доля "омикрона" в выборке ФМБА составляет уже 76% 12.01.2022
В Москве из-за "омикрона" допустили введение новых ограничений 12.01.2022
В ВОЗ считают, что COVID-19 становится эндемичным 12.01.2022
Андрей Мозалев: Мой главный соперник - я сам 12.01.2022
За сутки 105 военных вылечили от коронавируса 12.01.2022
В США представили законопроект о санкциях против России из-за Украины 12.01.2022
Замглавы МИД РФ назвал возможной деэскалацию ситуации вокруг Украины 12.01.2022
Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции в декабре 2021 года 12.01.2022
Жирков продолжит карьеру в "Химках" 12.01.2022
С начала года из продуктов особенно подорожали огурцы, помидоры и капуста 12.01.2022
Росстат: С начала года дизельное топливо на АЗС подорожало на 43 копейки 12.01.2022
СК предъявил обвинение убийцам девочки в Костроме 12.01.2022
Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге 12.01.2022
Генсек ОДКБ проинформировал президента Казахстана о начале вывода миротворцев 12.01.2022
"Локомотив" объявил о переходе нападающего сборной Чехии Кухты 12.01.2022
Несколько полицейских пострадали в ходе акций протеста у парламента Болгарии 12.01.2022
Минстрой упразднил клетки для подсудимых 12.01.2022
Военная авиация доставит из Казахстана в Россию еще 146 человек 12.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Три века российской прокуратуры
Три века российской прокуратуры
13.01.2022 01:22
Рубрика: Общество

Иммунолог Жемчугов: Штамм "омикрон" - последняя мутация коронавируса

Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Штамм "омикрон" - это последняя мутация SARS-CoV-2 перед его уходом в другую популяцию, считает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Он еще в прошлом году говорил, что новый вариант коронавируса будет более заразным.

Фото: AFP
В ВОЗ рассказали, для кого "омикрон" смертельно опасен

"Это нужно вирусу для того, чтобы рассеяться по всей планете максимально. Он ищет нового хозяина, потому что коллективный иммунитет среди людей достиг такого уровня, что больше вирус не может размножаться", - объяснил специалист.

Вирусологи отмечают, что летальность "омикрона" невысокая.

Велика вероятность, что SARS-CoV-2 уйдет из человеческой популяции в какую-то другую, озвучил свой прогноз Жемчугов.

Эксперты ожидают, что всплеск "омикрона" будет недолгим

Иммунолог призвал не вводить новые ограничительные меры, так как штамм "омикрон" может быть "естественной вакциной" и вытеснить предыдущие, более опасные варианты вируса.

"Он мощно распространяется, создает очень качественный иммунитет ко всем новым мутациям и обладает чрезвычайно малой летальностью, то есть он практически не убивает здоровых людей. Этим надо воспользоваться, но с умом", - добавил эксперт (цитата по ТАСС).

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Косачев о переговорах Россия - НАТО: "Стороны остались при своем"
В США представили законопроект о санкциях против России из-за Украины
Иммунолог Жемчугов: Штамм "омикрон" - последняя мутация коронавируса
Доля "омикрона" в выборке ФМБА составляет уже 76%
В Москве из-за "омикрона" допустили введение новых ограничений
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады