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13.01.2022 16:05
Рубрика: Общество

Врачи подобрали диету, снижающую уровень холестерина на 30%

Текст: Анастасия Селиванова

Диета на основе продуктов растительного происхождения и с малым содержанием жиров способна снизить уровень холестерина почти на треть. К такому выводу пришла Комиссия врачей за ответственную медицину (США) совместно с Университетом Джорджа Вашингтона и Университетом Кэйо в Японии.

Фото: РИА Новости
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Холестерин - органическое жироподобное вещество, синтезируемое в печени. Он также поступает в организм с продуктами питания животного происхождения и циркулирует в крови в виде двух соединений - липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) и низкой плотности (ЛПНП). Первый - "хороший" холестерин, так как он собирает холестерин со стенок сосудов и доводит его до печени, второй - "плохой", так как он транспортирует холестерин из печени в артерии, образуя "засоры" - атеросклеротические бляшки.

Потребление продуктов с высоким содержанием жиров животного происхождения - яиц, мяса, молочных продуктов - способно провоцировать повышение ЛПНП в крови, в то время как растительные продукты обладают обратным эффектом. Как выяснили врачи, проведя анализ 49 исследований на тему самой удачной диеты для снижения уровня холестерина, употребление в пищу преимущественно продуктов растительного происхождения обычно снижает холестерин на 15-30%.

Если пациенту ввести в рацион питания определенные продукты, то максимального эффекта можно добиться в течение четырех недель. Речь идет об овсе, ячмене, бобовых культурах, а также соевом белке, орехах, ростках пшеницы, пшеничных отрубях, миндале и брюссельской капусте, уточняют ученые из Университета Торонто. Для лучшего эффекта подобную диету стоит сочетать с физическими нагрузками, что поможет не только снижать холестерин, но и поддерживать работу сердца, пишет Express.

Врачи уточняют, что при наличии проблем не стоит заниматься самолечением - требуется консультация специалиста.

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