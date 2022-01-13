В Омане найдена загадочная 4000-летняя "настольная игра"

Международная команда археологов при проведении изысканий в горах Хаджар на севере Омана обнаружила необычный древний каменный артефакт. Ученые считают, что найденная ими большая плита с вырезанными на ее поверхности полями и отверстиями представляет собой одну из древнейших настольных игр в истории человечества.

Как сообщает The National News, открытие совершила команда археологов во главе с профессором Петром Белинским из Варшавского университета и доктором Султаном Аль Бакри из Министерства наследия и туризма Омана.

Необычный артефакт они обнаружили во время археологических полевых работ в долине Кумайра на севере Омана. Каменная плита бронзового века была идентифицирована как игровая доска.

"Такие находки редки, но известны подобные примеры из области, простирающейся от Индии через Месопотамию и даже до Восточного Средиземноморья, - объясняет профессор Белинский. - Самый известный пример игровой доски, основанной на подобном принципе, - это доска из Ура".

Речь идет о доске, найденной ранее в одной из гробниц на королевском кладбище в древнем городе Уре, расположенном на территории современного Ирака. В данном же случае игровая доска была обнаружена в одной из комнат крупного здания периода Умм-ан-Нар (2500-2000 гг. до н.э.).

Доска изготовлена из камня, на ней отмечены поля и углубления. Ученые называют эту находку "самой захватывающей и совершенно неожиданной" за последний сезон исследований.