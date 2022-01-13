Захарова: Закон о национальном сопротивлении усилит дестабилизацию на Украине

На Смоленской площади прокомментировали закон о национальном сопротивлении, вступивший в силу на Украине с 1 января. По словам официального представителя МИД РФ, он может привести к дестабилизации обстановки в стране. Об этом дипломат заявила на брифинге.

"Теперь с большой долей вероятности оружие может попасть в руки радикальных, плохо контролируемых властями националистов. К чему это может привести, я думаю, вы догадываетесь, - к дополнительной дестабилизации обстановки, к резне и вообще к полному хаосу", - заключила Захарова.

Закон "Об основах национального сопротивления" предполагает широкое привлечение граждан Украины к обеспечению военной безопасности республики и "нанесению потерь противнику". Украинцев собираются привлекать к прохождению военной подготовки в мирное время.