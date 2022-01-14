Абрамченко: Мусорная реформа не приведет к росту цен

Спекуляциями назвала вице-премьер Виктория Абрамченко заявления бизнеса о неизбежном росте цен вслед за введением нового формата института расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию упаковки и частично - продаваемых товаров. Такую оценку она озвучила журналистам во время Гайдаровского форума.

"Существующая система расширенной ответственности производителей (РОП) четыре года накладывает ответственность на бизнес с точки зрения "намусорил - убери за собой", выпустил упаковку - будь добр утилизируй ее, - сказала Абрамченко. - До сих пор, пока правительство не пересмотрело концепцию, не стало говорить, что перестаньте врать, никто не пугал население повышением цен. Теперь вдруг почему-то, при том же объеме ответственности, бизнес начинает говорить, что расширенная ответственность производителей приведет к увеличению стоимости товаров. Это не так".

По ее словам, сборы с граждан за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов достигают 200 млрд рублей в год. Бизнес же платит лишь 5 млрд рублей. По ее словам, основная задача нового РОП не в увеличении финансовой нагрузки на компании, а в создании мощностей по утилизации отходов. Однако до сих пор этого сделать не удалось.

"Проверки Росприроднадзора говорят о том, что даже юридических лиц, которые заявлены в актах утилизации, не существует, - продолжила Абрамченко. - Организации отсутствуют по юридическому адресу, зарегистрированному в налоговой службе. И наша задача - повернуть эту ситуацию. Чтобы больше не обманывали, чтобы мощности появились".

Новый закон о РОП предполагалось принять еще осенью, чтобы он вступил в силу с 2022 года. Однако из-за возникших разногласий в правительстве этого сделано не было. По оценке главы ППК "Российский экологический оператор" Дениса Буцаева, без финансовых поступлений в рамках РОП реализовать мусорную реформу и добиться национальную цель сократить полигонное захоронение вдвое невозможно.

Сейчас все поправки в законопроект внесены, его обсуждение в правительстве должно состояться на следующей неделе, заверила Абрамченко. По словам Буцаева, концептуальных изменений в документе не предвидится, закон вступит в силу с 2023 года.