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14.01.2022 17:18
Рубрика: Экономика

Абрамченко назвала цену экономики замкнутого цикла

Текст: Алексей Дуэль
Реализация федерального проекта "Экономика замкнутого цикла" обойдется стране в 10 млрд рублей. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, выступая на Гайдаровском форуме. По ее словам, утвержденный паспорт федпроекта включает в себя шесть направлений работы: сокращение образования отходов, создание инфраструктуры по сбору отходов для вторичной переработки, стимулирование использования вторичных ресурсов, ограничение оборота "неэкологичной" упаковки, создание системы прослеживаемости движения отходов и экопросвещение.

"В первую очередь необходимо организовать возвращение в хозяйственный оборот полезных компонентов, которые возможно извлечь из отходов производства и потребления, - сказала вице-премьер. - Максимальное количество отходов должно превращаться во вторсырьё - перерабатываться и использоваться повторно. Это одна из главных мер, позволяющих сократить рост полигонов и свалок в стране".

Объем обработки отходов в России достиг 40,6%

Чтобы создать спрос на вторичные ресурсы, полученные из отходов, правительство предполагает увеличить их использование в разных отраслях экономики. В строительстве их доля к 2030 году составит 40%, в сельском хозяйстве - 50%, в промышленности - 34%, заверила Абрамченко.

"Абсолютно чудовищные цифры отходообразования в недропользовании, - продолжила вице-премьер. - По данным за 2020 год у нас 6,5 млрд тонн - отходы недропользования. И, конечно, эти отходы должны стать вторичным материальным ресурсом". По замыслу Абрамченко, рудные отвалы можно использовать для рекультивации земель или для строительства: как компоненты при производстве отделочных материалов или для прокладки дорог.

Экономика Отрасли Ресурсы Общество Экология Правительство Вице-премьеры Гайдаровский форум

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