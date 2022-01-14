Американец с обложки альбома Nirvana подал повторный иск против группы

Американец Спенсер Элден, который в младенчестве появился на обложке знаменитого альбома группы Nirvana, подал повторный иск против группы. Об этом сообщает издание Spin.

Traded on the ‘Nirvana baby’ nickname all his life and happy to recreate the image for a payout but now wants financial redress for emotional damage. 🤔 #NeverMind #nirvana pic.twitter.com/L5Q5UglRG2 — outdoorshuman (@outdoorshuman) August 25, 2021

Напомним, в августе прошлого года 30-летний мужчина неожиданно обратился в суд с иском против группы. По его словам, фото с альбома Nevermind, где он изображен обнаженным, считается детской порнографией. В январе 2022 года суд, однако, отклонил иск.

В новой жалобе в качестве ответчиков, как и ранее, призываются Nirvana, Universal Music Group и фотограф Кирк Уэддл. Молодой человек потребовал с них 150 тысяч долларов компенсации.

Представители группы, в свою очередь, заявили что Спенсер Элден нажился на известности, которую принесло ему фото. Кроме того, срок давности за возможные претензии давно истек.

Между тем на протяжении своей жизни (исключая последние годы) Элден неоднократно получал деньги от публикации фото, давал интервью и несколько раз воссоздавал знаменитое фото, будучи взрослым.