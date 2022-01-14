В Тибете найдены тысячи артефактов доисторических времен

Управление национального культурного наследия Китая впервые показало артефакты, обнаруженные в ходе последних археологических работ в Тибетском автономном районе. Тысячи обнаруженных там предметов позволяют заполнить тот пробел в доисторической деятельности человека, который существовал до сих пор.

Как сообщает агентство "Синьхуа", находки были сделаны на юго-западе Китая. Они проливают новый свет на доисторическую деятельность человека в данном регионе.

Дело в том, что возраст артефактов составляет 8-10 тысяч лет, а это именно тот период времени, в который, как считалось до сих пор, на Тибетском нагорье человека не было.

"Археологический пробел" был неразрешимой загадкой для экспертов. Считалось, что в Тибете произошло две волны заселения. Но куда делись люди порядка 10 тысяч лет назад, и откуда они пришли порядка восьми тысяч лет назад - эти вопросы оставались без ответов.

И вот теперь выясняется, что на самом деле Тибетское нагорье было заселено постоянно. Именно на это указывают артефакты, обнаруженные на доисторическом участке в префектуре Нгари. Археологи нашли там непрерывные стратиграфические слои и раскопали более 5000 различных предметов. В частности, было найдено большое количество керамических изделий.

Кроме того, археологи нашли относительно небольшое количество костей животных и обожженных камней, а также кострища и зольные ямы. Особое внимание на себя обращает, конечно, керамика. Анализ показал, что доисторические люди знали два типа технологии изготовления керамических изделий. Это подтверждает гипотезу о том, что человеческая деятельность в данном регионе все-таки делилась на два разных исторических периода. В то же время теперь известно, что одна культура сменила другую плавно, без тысячелетнего перерыва.