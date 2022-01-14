В Тибете найдены тысячи артефактов доисторических времен

Новости

Вышел трейлер первого сериала Данилы Козловского "Карамора" 12:02
Лавров: Очный саммит "пятерки" СБ ООН пройдет после улучшения эпидобстановки 12:01
Оперштаб: В Москве выявлено 5 712 новых случаев COVID-19 11:35
Рослесинфорг подготовит документы для "лесного" кадастрового учета 11:21
"Кинопоиск" выступит сопродюсером и дистрибьютором нового фильма Гая Ричи 11:20
Клишас оценил поправки к закону о QR-кодах 11:11
В Подмосковье могут начать маркировать домашних собак 11:09
Более 110 миллионов записей внесли москвичи в Дневник здоровья электронной медкарты 10:59
В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима 10:52
Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов 10:45
В Москве произошла драка со стрельбой 10:41
Турчак: Отложить проект о QR-кодах - единственно правильное решение 10:33
Принц Эндрю может лишиться своего особняка и охраны 10:30
Получить ковид-сертификат можно будет по результатам ПЦР-теста 10:26
Минздрав будет устанавливать срок действия ковидных сертификатов при медотводах 10:26
Появилось видео обстрела посольства США в Багдаде 10:24
Из Черногории в Россию экстрадирован мошенник, присвоивший 100 млн рублей 10:23
Forbes назвал новые российские беспилотники угрозой танкам и ПВО 10:20
Власти Японии сообщили о запуске ракеты со стороны КНДР 10:18
Инфекционист Минздрава назвал пустым занятием измерение антител к COVID-19 09:24
На Алтае завели дело после крушения легкомоторного самолета 09:08
Школы Красноярска эвакуировали второй раз за два дня 09:02
Врач рассказал, как отличить "омикрон" от других штаммов коронавируса 08:47
В Алтайском крае потерпел крушение легкомоторный самолет 08:39
Глава Центра Гамалеи заразился "омикроном" 07:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
14.01.2022 11:55
Рубрика: Общество

В Тибете найдены тысячи артефактов доисторических времен

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Управление национального культурного наследия Китая впервые показало артефакты, обнаруженные в ходе последних археологических работ в Тибетском автономном районе. Тысячи обнаруженных там предметов позволяют заполнить тот пробел в доисторической деятельности человека, который существовал до сих пор.

Фото: Anadolu Agency
В Турции археологи нашли ампулу в слое возрастом 1400 лет

Как сообщает агентство "Синьхуа", находки были сделаны на юго-западе Китая. Они проливают новый свет на доисторическую деятельность человека в данном регионе.

Дело в том, что возраст артефактов составляет 8-10 тысяч лет, а это именно тот период времени, в который, как считалось до сих пор, на Тибетском нагорье человека не было.

"Археологический пробел" был неразрешимой загадкой для экспертов. Считалось, что в Тибете произошло две волны заселения. Но куда делись люди порядка 10 тысяч лет назад, и откуда они пришли порядка восьми тысяч лет назад - эти вопросы оставались без ответов.

И вот теперь выясняется, что на самом деле Тибетское нагорье было заселено постоянно. Именно на это указывают артефакты, обнаруженные на доисторическом участке в префектуре Нгари. Археологи нашли там непрерывные стратиграфические слои и раскопали более 5000 различных предметов. В частности, было найдено большое количество керамических изделий.

Кроме того, археологи нашли относительно небольшое количество костей животных и обожженных камней, а также кострища и зольные ямы. Особое внимание на себя обращает, конечно, керамика. Анализ показал, что доисторические люди знали два типа технологии изготовления керамических изделий. Это подтверждает гипотезу о том, что человеческая деятельность в данном регионе все-таки делилась на два разных исторических периода. В то же время теперь известно, что одна культура сменила другую плавно, без тысячелетнего перерыва.

Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники

Главное сегодня

Володин призвал конгрессменов США подумать о последствиях нападок на Россию
Рябков о военной инфраструктуре РФ на Кубе и в Венесуэле: Не хочу ничего исключать
Цена на газ в Европе превысила 1100 долларов
В московском транспорте усилили контроль за соблюдением масочного режима
Немецкий депутат Быстрон объяснил задержку с признанием "Спутника V" в ЕС
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады