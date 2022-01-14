Банк России произвел крупные кадровые перестановки

Банк России в пятницу объявил о нескольких кадровых перестановках. Так, в том числе ЦБ покидают первый зампред Сергей Швецов и зампред Дмитрий Скобелкин, а одним из зампредов Банка России станет генеральный директор Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев.

Сергей Швецов и Дмитрий Скобелкин уходят из ЦБ

Сергей Швецов принял решение продолжить карьеру вне Банка России и покидает свой пост с 21 марта 2022 года, сообщили в ЦБ. "Сергей Анатольевич играл ключевую роль в создании мегарегулятора. Это была очень сложная задача: нужно было не просто присоединить к Банку России Федеральную службу по финансовым рынкам, но сформировать единую культуру управления, единые подходы к развитию секторов финансового рынка. И Сергей Анатольевич, как никто умеющий мотивировать сотрудников, поддерживать инициативу и изменения, внес большой вклад в то, чтобы банковский и небанковский блоки регулирования и надзора притерлись друг к другу, взаимодействовали эффективно. Сергей Анатольевич курировал новые для Центрального банка направления: защиту прав потребителей, финансовую доступность и финансовую грамотность. Он не только успешно запускал новые проекты и направления работы, но и системно выстраивал их работу. У Сергея Анатольевича есть визионерский дар, способность смотреть на любую проблему под новым углом, находить неожиданные решения, вдохновлять сотрудников", - цитирует пресс-служба регулятора главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.

Швецов работал на ряде должностей в Банке России с 1993 по 1996 год, после этого пять лет был замглавы представителя, а затем и представителем Ост-Вест Хандельсбанка АГ в Москве. С 2001 года Швецов снова работал в Банке России, первым зампредом - с сентября 2013 года.

Дмитрий Скобелкин также решил продолжить карьеру вне Банка России и покидает регулятор с 25 января 2022 года. "Дмитрий Германович внес огромный вклад в повышение прозрачности российской финансовой системы. Благодаря его работе объем сомнительных операций сократился с 2013 года в 26 раз. Дмитрий Германович последние годы вел работу по созданию системы "Знай своего клиента", которая уже в ближайшее время будет запущена и позволит минимизировать отказы добросовестным компаниям, а для банков сократит издержки на проверку клиентов. Еще одна веха - большая совместная работа с правительством по либерализации валютного контроля, облегчению условий ведения бизнеса для экспортеров: это поэтапное снятие требований о репатриации валютной выручки несырьевыми компаниями, которую со стороны Банка России курировал Дмитрий Германович", - отметила Набиуллина.

Скобелкин работал на различных должностях в Банке России в конце 1990-х-начале 2000-х годов. В 2004-2013 годах был заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, с июля 2013 года - зампред Банка России.

Перестановки внутри Банка России

Зампред Банка России Владимир Чистюхин с 17 января 2022 года назначается первым зампредом Банка России, сообщили в ЦБ. В этой должности он будет курировать работу департамента стратегического развития финансового рынка, департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций, департамента корпоративных отношений, службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг, службы анализа рисков.

Директор департамента страхового рынка Филипп Габуния с 17 января 2022 года займет пост зампреда Банка России. Он будет курировать департамент страхового рынка, департамент микрофинансового рынка, департамент инфраструктуры финансового рынка и департамент инвестиционных финансовых посредников.

Кроме того, директор юридического департамента Банка России Алексей Гузнов назначен с 17 января 2022 года статс-секретарем - зампредом Банка России. "На этом посту он будет курировать вопросы взаимодействия Банка России с Государственной Думой и Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации, взаимодействия с органами государственной власти на федеральном уровне, правового обеспечения деятельности Банка России. Алексей Гузнов будет также непосредственно курировать работу юридического департамента", - отметили в ЦБ.

Юрий Исаев из АСВ переходит в Банк России

Гендиректор АСВ Юрий Исаев с 26 января 2022 года назначается зампредом Банка России. Он будет курировать департамент противодействия недобросовестным практикам, департамент финансового мониторинга и валютного контроля, а также представительство Банка России в Китае, сообщили в ЦБ.

В связи с уходом Исаева из АСВ, совету директоров агентства будет представлена на утверждение в должности гендиректора кандидатура первого заместителя гендиректора АСВ Андрея Мельникова, сообщили в АСВ. "Вопрос о его назначении будет рассмотрен на внеочередном совете директоров агентства в ближайшее время", - отметили там.

Исаев возглавлял АСВ с 2013 года, до этого пять лет был депутатом Госдумы. Мельников работает в АСВ с момента его создания в 2004 году. С 2016 по 2017 года он был министром экономического развития Крыма, после - вице-президентом Ассоциации банков России. В 2019 году Мельников снова вернулся в АСВ.