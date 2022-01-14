Более чем в тысяче школ Казахстана преподавание ведется на русском языке

1160 школ в Казахстане работают на русском языке, сообщает сайт МИД РФ.
Фото: Пресс-служба Минпросвещения России/ edu.gov.ru
По данным представителя ведомства Марии Захаровой, это 16,6 процента от общего количества школ в республике. Еще есть школы смешанные, то есть работающие на русском и казахском языках. Их 2047 школ (29,4 процента) - почти треть от всех средних учебных заведений.
Подчеркнем, что русский язык преподается в качестве предмета во всех школах страны.
Что касается других гуманитарных организаций, то кроме Россотрудничества в республике работают два Русских центра фонда "Русский мир" - Алма-Ате и Актобе. Кроме того, в Семипалатинске и Павлодаре действуют два Центра правовой помощи российских соотечественников при финансовой помощи Фонда поддержки и защиты прав соотечественников.