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14.01.2022 16:37
Рубрика: Общество

Более чем в тысяче школ Казахстана преподавание ведется на русском языке

Текст: Елена Новоселова
1160 школ в Казахстане работают на русском языке, сообщает сайт МИД РФ.
Фото: Пресс-служба Минпросвещения России/ edu.gov.ru Фото: Пресс-служба Минпросвещения России/ edu.gov.ru
Фото: Пресс-служба Минпросвещения России/ edu.gov.ru

По данным представителя ведомства Марии Захаровой, это 16,6 процента от общего количества школ в республике. Еще есть школы смешанные, то есть работающие на русском и казахском языках. Их 2047 школ (29,4 процента) - почти треть от всех средних учебных заведений.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Подчеркнем, что русский язык преподается в качестве предмета во всех школах страны.

Что касается других гуманитарных организаций, то кроме Россотрудничества в республике работают два Русских центра фонда "Русский мир" - Алма-Ате и Актобе. Кроме того, в Семипалатинске и Павлодаре действуют два Центра правовой помощи российских соотечественников при финансовой помощи Фонда поддержки и защиты прав соотечественников.

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