Более чем в тысяче школ Казахстана преподавание ведется на русском языке

По данным представителя ведомства Марии Захаровой, это 16,6 процента от общего количества школ в республике. Еще есть школы смешанные, то есть работающие на русском и казахском языках. Их 2047 школ (29,4 процента) - почти треть от всех средних учебных заведений.

Подчеркнем, что русский язык преподается в качестве предмета во всех школах страны.

Что касается других гуманитарных организаций, то кроме Россотрудничества в республике работают два Русских центра фонда "Русский мир" - Алма-Ате и Актобе. Кроме того, в Семипалатинске и Павлодаре действуют два Центра правовой помощи российских соотечественников при финансовой помощи Фонда поддержки и защиты прав соотечественников.