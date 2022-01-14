Большинство россиян уверены, что им не доплачивают

Три четверти россиян (74%) считают, что их заработная плата ниже, чем у других специалистов того же уровня в стране, следует из опроса сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.

При этом 73% респондентов ради увеличения зарплаты готовы брать на себя больше работы.

Полностью довольными своим заработком оказались лишь 3% опрошенных. Каждый десятый россиянин в 2022 году рассчитывает, что работодатель повысит его зарплату в размере до 10 тысяч рублей, 19% - до 20 тысяч рублей, 17% - до 30 тысяч рублей. Почти треть респондентов заявили, что в новом году хотели бы зарабатывать на 50 тысяч рублей больше, чем в прошлом.

Всего в опросе приняли участие более 7 тысяч россиян из всех регионов страны.