Буцаев: Макулатуру снова забирают с контейнерных площадок

Высокие цены на отдельные виды вторсырья уже привели к тому, что предприимчивые граждане стали добывать на контейнерных площадках для накопления отходов макулатуру и за деньги сдавать ее в пункты приема, рассказал "РГ" в кулуарах Гайдаровского форума глава ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев.

"Идет охота за бумагой, макулатуру хорошо перерабатывают и за нее готовы платить нормальные деньги, - рассказал он. - Цены на пластик и алюминий выросли в 3,5 раза из-за роста стоимости оригинального сырья".

При этом раздельный сбор отходов до сих пор остается уделом лишь части россиян, признал Буцаев. И так будет до тех пор, пока их переработка не станет приносить прибыль. А для этого необходимо запустить механизм расширенной ответственности производителей (РОП).

Новый закон о РОП предусматривает полную утилизацию всей использованной тары и частично - самих товаров. Его планировали принять еще осенью, чтобы документ вступил в силу с 2022 года. Однако из-за возникших разногласий в правительстве этого сделано не было. Сейчас подготовлена обновленная версия законопроекта, при благоприятном прохождении всех инстанций он вступит в силу в 2023 году.

"Раздельный сбор отходов начинается с кухни, - заметил Буцаев. - Если человек не сортирует свой мусор дома, он не будет правильно раскладывать его по бакам, бросит все куда придется. Если изделие, которое можно переработать, хотя бы сутки пролежало рядом с пищевыми отходами, переработать его уже невозможно".

За два года доля россиян, сортирующих мусор, заметно выросла, считает Буцаев. Тем не менее в случае вступления РОП в силу в 2023 году моментального поголовного освоения культуры обращения с отходами не случится, объясняет он. Но качество разделения отходов будет постепенно увеличиваться.