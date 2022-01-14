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Рубрика: Экономика

Число банкротств физлиц в России в 2021 году выросло на 62%

Текст: Василий Кошкин

В 2021 году число россиян (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами, составило 192,8 тысячи человек. Этот показатель на 62% превышает данные 2020 года, свидетельствуют данные Федресурса.

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Чаще всего - в 94,9% случаев - граждане сами инициируют собственное банкротство (год назад - 94,5%). Доля конкурсных кредиторов в качестве заявителей упала с 4,6% до 3,9%, Федеральной налоговой службы - выросла с 1,0% до 1,1%.

Больше всего граждан-банкротов в 2021 году было в Москве (10,2 тысячи человек; +36,9% к 2020 году), Московской области (10 тысяч; +51,0%), Краснодарском крае (9,7 тысячи; +75,0%), Санкт-Петербурге (8,1 тысячи; +50,7%) и Самарской области (7,9 тысячи; +56,8%).

В пересчете числа банкротств на численность населения лидируют Ульяновская (258 банкротов на 100 тысяч населения), Самарская (252), Пензенская (232) и Белгородская (224) области, а также Республика Калмыкия (221). В целом по России за 2021 год было 132 новых банкрота на 100 тысяч населения.

Отмечается, что по сравнению с динамикой 2020 года рост случаев банкротства замедлился - в 2020 году число банкротств граждан выросло на 72,6% к 2019 году.

"Ускорения роста числа потребительских банкротств, вопреки ожиданиям, не произошло. Реструктуризация банковских кредитов позволила многим преодолеть кризисную ситуацию. Текущий прирост количества решений о несостоятельности в районе 60% в год, как и прежде, происходит на фоне отработки и автоматизации процессов в отрасли, а также распространения информации о таком способе освобождения от долгов", - отметил руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

Всего с 1 октября 2015 года банкротами были признаны 475,1 тысячи россиян.

В свою очередь, число корпоративных банкротств выросло на 3,9% к 2020 году - до 10,3 тысячи. При этом в 2020 году по сравнению с 2019-м снижение составило 19,9%.

"Рост числа корпоративных банкротств в прошедшем году лишь отчасти компенсировал их снижение годом ранее. Напомню, часть 2020 года суды не работали из-за пандемии. В целом ожидания всплеска интенсивности разорений не оправдались, более того, она остается ниже доковидного уровня. Это объясняется тем, что государство оказало поддержку пострадавшим от пандемии. Кроме этого, все более активное привлечение собственников к субсидиарной ответственности отпугивает добровольных банкротов", - прокомментировал Юхнин.

Фото: Юрий Снегирев/РГ
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Большую часть процедур в 2021 году традиционно инициировали конкурсные кредиторы - 72,4%, (77,1% в 2020).

Более половины всех корпоративных банкротств сконцентрировано в трех отраслях: торговле (2,58 тысячи новых банкротов в 2021 году), строительстве (2,3 тысячи) и в операциях с недвижимостью (1,2 тысячи).

"В личных банкротствах наблюдается сезонный фактор: декабрь - последний месяц года, и естественно, что у людей возникает желание начать новый год без долгов. В летний период же напротив есть тенденция к снижению возбуждаемых процедур (дачный сезон и др.), - прокомментировал статистику замминистра экономического развития Илья Торосов.

По его словам, власти намерены совершенствовать процедуру банкротства в России. речь, в частности, идет о законопроекте, который позволит подавать заявление о банкротстве через Госуслуги в электронной форме.

Экономика Финансы Долги и кредиты Банкротство физлиц

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