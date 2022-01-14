ЦРУ поддерживает программу подготовки элитных украинских сил

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США осуществляет программу по подготовке элитных украинских сил для проведения специальных операций. Об этом сообщил портал Yahoo News со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что программа была создана в 2015 году, а после прихода к власти президента Джо Байдена она была расширена. Американцы готовят не только элитные силы, но и сотрудников разведки. Тренировки проходят на секретном объекте, расположенном на юге США.

По данным СМИ, указанные элитные подразделения могли бы сыграть значимую роль в случае гипотетического вооруженного конфликта.