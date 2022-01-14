Обнаружен возможный двойник Луны

Международная команда астрономов объявила об открытии объекта, который может представлять собой так называемую экзолуну. Речь идет о естественном спутнике экзопланеты, который по своим характеристикам может быть сопоставим с нашей Луной.

Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, а коротко о нем сообщает Science News. Обнаруженный объект получил наименование Kepler 1708 bi. Это довольно крупный объект, радиус которого примерно в 2,6 раза больше земного. Авторы исследования считают, что он вращается вокруг экзопланеты размером с Юпитер, которая вращается вокруг своей родительской звезды.

Один год на этой планете равен двум земным годам. Ее родительская солнцеподобная звезда находится примерно в 5700 световых годах от Земли. Найти так называемую экзолуну ученым удалось при анализе базы данных, в которую включены сведения более чем о 4000 экзопланетах. Все они были обнаружены космическим телескопом Kepler.

Ученых интересовали именно луны этих экзопланет. Отметим, что ранее было объявлено об открытии первой известной науке экзолуны, получившей название Kepler 1625 b. Однако то сообщение в научных кругах вызвало большой скептицизм. Многие требовали дополнительного подтверждения, ведь до последнего времени считалось, что Луна существует только в Солнечной системе.

И вот теперь в распоряжении ученых появились данные о втором таком "двойнике" нашей Луны, расположенном за пределами Солнечной системы. Впрочем, и его существование еще предстоит подтвердить. Сделать это можно будет не ранее 24 марта 2023 года - именно в этот день, по подсчетам ученых, объект перекроет свет своей звезды, благодаря чему его можно будет зафиксировать при помощи телескопов.