Джонсон извинился перед королевой за вечеринки накануне похорон ее супруга

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес извинения королеве Елизавете II в связи с проведением вечеринок в его резиденции накануне похорон ее супруга Филипа. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление представителя канцелярии премьера.

"Вызывает глубокое сожаление тот факт, что подобное произошло в то время, когда вся страна оплакивала (смерть супруга Елизаветы II - прим. "РГ")", - заявил представитель.

Представитель Джонсона добавил, что сам глава кабинета не принимал участия в вечеринках.

Ранее стало известно, что в середине апреля прошлого года в резиденции премьер-министра прошли две вечеринки, несмотря на действовавшие в стране жесткие ограничения в связи с пандемией.