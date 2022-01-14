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14.01.2022 16:29
Рубрика: В мире

Джонсон извинился перед королевой за вечеринки накануне похорон ее супруга

Текст: Дмитрий Кулемякин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес извинения королеве Елизавете II в связи с проведением вечеринок в его резиденции накануне похорон ее супруга Филипа. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на заявление представителя канцелярии премьера.

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"Вызывает глубокое сожаление тот факт, что подобное произошло в то время, когда вся страна оплакивала (смерть супруга Елизаветы II - прим. "РГ")", - заявил представитель.

Представитель Джонсона добавил, что сам глава кабинета не принимал участия в вечеринках.

Ранее стало известно, что в середине апреля прошлого года в резиденции премьер-министра прошли две вечеринки, несмотря на действовавшие в стране жесткие ограничения в связи с пандемией.

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